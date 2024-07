Fue con su novia a la casa de su ex a buscar a su hijo: hubo pelea y disparos

Durante la noche del domingo se registró una tensa situación en una vivienda de calles Concordia y Houssay de la localidad de San Benito que terminó a los golpes y con disparos al aire.



De acuerdo a lo informado por la Policía, un hombre de 38 años denunció en la dependencia policial que fue hasta la casa de su ex pareja para retirar a su hijo de 10 años y cuando su ex, vio a su actual novia, comienza a realizar disturbios e intenta pelear con la misma.



Como si fuera poco, en ese momento sale de la casa el novio actual de la madre del niño y efectúa detonaciones de arma de fuego al aire y al suelo y además golpea al padre.



Ante esta situación, el padre y su novia se retiran del lugar y se dirigen hacia la Comisaria de San Benito para radicar la denuncia.



Los funcionarios policiales fueron hasta el domicilio de la mujer y ella negó todo lo dicho por su ex pareja, pero encontraron sobre la vía pública y frente de la casa, cuatro vainas servidas de 9mm.



Se realizó un informe al juzgado a fines de dar inicio a un registro domiciliario y luego de unas horas, el mismo fue autorizado, obteniendo resultado positivo, ya que se logró el secuestro de dos cartuchos cal. 12/70, un cartucho cal.45 y un cartucho cal. 9x19mm.