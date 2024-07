Liberaron a un hombre que mató a ladrón que intentó robar en su casa

Policiales Mató de un disparo a un joven que entró a robar a su casa

Fue liberado el trabajador que mató a tiros a un delincuente al que sorprendió, una vez más, intentando robar en su casa, en Corrientes. El fiscal hizo lugar al pedido formulado por la defensa.. El fiscal solo lo imputaría por tenencia ilegal del arma, ya que entendió que hizo uso de la legítima defensa, indicaron fuentes cercanas a la investigación.R. R. Romero, de 44, fue dejado en libertad, luego de que la defensa presentara un pedido de excarcelación.un joven de 22 años a quien sorprendió dentro de su vivienda intentando robar una motocicleta., por lo que fue a buscar su revólver y disparó al bulto, jamás tuvo intenciones de matar a nadie y solo había pensado en darle un susto. Lo cierto es que, quien alcanzado y herido saltó el tejido de la finca y corrió varios metros para caer herido de muerte a media cuadra del lugar.Al menos dos testigos pudieron corroborar, no solo los disparos que efectuó Romero, sino que lo vieron salir a Sandoval de la propiedad del trabajador saltando el tejido, para luego desplomarse a unos pocos metros.Si bien, el fiscal Gustavo Roubineau, que tiene por estas horas la causa en investigación, entendió que, ya que el agresor no contaba con documentación de la "Tauro" calibre 22 que le dio a la Policía el sábado, a la medianoche, cuando se entregó voluntariamente tras el homicidio, publica el diarioEl cuerpo del ladrón estuvo varias horas en la morgue antes de ser entregado a la familia para su inhumación, ya que al parecer no encontraban su documento para poder retirarlo y trasladarlo.En este contexto, luego de ser liberado Romero y su familia se vieron obligados a salir de la casa en la que se encontraban y por consejo de su abogado mudarse provisoriamente a un lugar más seguro, ya que habían recibido amenazas por parte de la familia del joven muerto, de que iban a tomar venganza y le prenderían fuego la vivienda.