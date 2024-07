La detención de uno de los asesinos de Gustavo Barrientos “va a abrir una etapa”

Policiales Trasladan de Santa Fe a Paraná al sospechoso por el crimen de Petaco Barrientos

, que tuvo lugar el 18 de febrero en la ciudad de Colonia Ensayo (departamento Diamante), precisamente sobre el Loteo “Los Cardales”. En una de sus salidas sociofamiliares, fue sorprendido por ocho personas que lo acribillaron con cinco disparos de armas de fuego.Pasaron varios meses hasta que empezaron a surgir algunas pistas. Fue clave una cámara que mostró el momento exacto en el que los asesinos escaparon del lugar del hecho a pie, hasta luego irse en una lancha por el río Paraná con otro destino.Pasaron meses de mucha investigación hasta que finalmente surgieron dos nombres que habían estado involucrado en el hecho. Diego Costa fue uno y Juan Sebastián Gomila Bordiga fue otro. Se dispuso el pedido de captura internacional y por mucho tiempo no se supo nada de ellos.Sin embargo, la semana pasada fue detenida una persona tras un estudio dactilográfico que determinó que el hombre detenido en San Lorenzo, en la vecina provincia de Santa Fe, había dado una identidad falsa y en realidad se trataba de uno de los asesinos del ex barrabrava de Patronato. Por tal motivo, hoy se dispuso su traslado hacia la Unidad Penal Nº1 con un importante movimiento de fuerzas de seguridad.“A raíz de esto y de anoticiarme de esta situación, empezamos a iniciar los trámites judiciales, dando aviso al fiscal y al Juzgado de Garantías de Diamante, quienes se pusieron en comunicación con el Juzgado de San Lorenzo, en Santa Fe. Comenzaron a hacer estas diligencias. Hoy a la mañana salió una comisión de la División Homicidios y del Grupo Especial del COE hacia San Lorenzo, donde trasladaron a la Unidad Penal Nº1 de Paraná al detenido. Quedó alojado en ese lugar hasta mañana, que lo tienen que trasladar al departamento Diamante a la Fiscalía con el doctor Robledo para que se le impute el delito que se está investigando”, agregó.“Cuando nos surgió el nombre de Bordiga y que teníamos elementos para sospechar de su participación en el hecho, se solicitaron los antecedentes en Santa Fe, donde no estaba identificado. Tampoco en esta provincia y en Buenos Aires. Hago alusión a eso porque también estuvimos trabajando en esa provincia porque sabíamos que estaba parado en ese lugar y que incluso había cometido algunos robos”.En Buenos Aires pasó detenido por “portación de arma y documentación apócrifa que llevaba en un vehículo junto con Diego Costa, que es la otra persona que tiene pedido de detención en relación a esta causa. Estaban los dos mismos y los dos dieron identidad falsa en Buenos Aires, lo que pasó desapercibido”.Luego de la detención de uno de los hombres, lo relevante pasa por conocer los otros seis hombres que participaron el hecho: “Por último, confirmó que una persona logró identificar a las ocho personas involucradas en el crimen del ex barrabrava de Patronato: “Pudo ver cómo se subían a una lancha y salían por el río”.