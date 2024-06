Foto: La Toyota Hilux que colisionó en el galpón Crédito: FM Estación Plus Crespo

Este fin de semana, personal de Comisaría Estación Camps asistió al conductor de una camioneta Toyota Hilux que protagonizó un siniestro en un camino rural que une Camps con la ciudad de Crespo.



Según indicó FM Estación Plus Crespo, la pick up se desplazaba por el mencionado camino cuando, por razones que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. La camioneta ingresó a un campo e impactó contra un galpón.



No se registraron personas heridas, solo daños materiales.