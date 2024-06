Búsqueda de Loan: tras declaración de la tía, realizan rastrillaje en un basural

Política Qué expresaron Valdés y Bullrich sobre el supuesto accidente de Loan

La Policía Federal y canina, en conjunto con drones especiales, realizan un extenso rastrillaje en el basural que Laudelina, tía de Loan, marcó como posible lugar en el que María Victoria Caillava y Carlos Pérez habrían descartado el cuerpo del pequeño después de atropellarlo.El operativo se realiza en un basural de la localidad 9 de Julio que no había sido rastrillado en otra ocasión. A su vez, también se llevan a cabo otros procedimientos en campos aledaños a la casa de la abuela de Loan.Estos puntos de análisis comenzaron a ser estudiados minutos después de que se haya dado a conocer la declaración de Laudelina en donde sostuvo que la ex funcionaria y su marido atropellaron al menor con su camioneta, la “amenazaron de muerte” para que no diga nada y que el comisario Maciel plantó la zapatilla.Lo que llama la atención de las autoridades, y que todavía no tiene respuestas, es por qué si la declaración es verídica no se habló antes y se tardó más de dos semanas.Este testimonio ocurrió en las últimas horas del viernes cuando, junto con su hija y su abogado, fue a dar declaración frente a un fiscal provincial de turno. La misma fue grabada y se espera que lo reafirme en la Justicia Federal.