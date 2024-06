Revisarán penas de médicos por robo de identidad de mellizos Valenzuela Negro

Sobre el caso

La Cámara Federal de Casación Penal revisará las penas de Miguel Torrealday y Jorge Rossi, condenados por su participación en el robo y la supresión de identidad de los mellizos Valenzuela Negro.El abogado y referente de los Derechos Humanos, Marcelo Boeykens, indicó a: “Lamentablemente, el tribunal decidió que nuevamente se tiene que revisar el monto de las penas que han recibido los ya condenados médicos del Instituto Privado de Pediatría de Paraná (IPP), tanto Miguel Torrealday como Jorge Rossi, así que este viernes se discutirá cuál es el monto de la pena que les corresponde”.Boeykens, subrayó:Estas penas que mañana vamos a discutir nuevamente son anecdóticas, no nos interesan los años de excarcelación, pero sí que cumplan la condena que les corresponde. Quedó totalmente probado que los mellizos pasaron por el IPP, que Sabrina Gullino Valenzuela Negro, al menos estuvo 26 días, el mellizo un poco menos porque ingresó después y que el 27 de marzo salieron del IPP porque fueron entregados, no a sus familiares, sino a personal militar. Sabrina fue llevada a un convento de Rosario y el mellizo, hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que pasó”. Además, hizo un llamado:Sobre la revisión de las penas, Boeykens destacó que “es absolutamente revictimizante. Sabrina esta vez pidió no declarar, se va a pasar su testimonio y el tribunal hizo caso porque entiende que lo de casación es vergonzoso y es de una gravedad institucional impresionante; volver a hacer pasar a Sabrina y a su hermano Sebastián, que están pidiendo justicia por lo que pasó, tanto por la apropiación de Sabrina y su hermano mellizo, y recordemos que los dos padres de Sabrina también se encuentran en condición de detenidos desaparecidos”.“El modo operandi era la desaparición de las madres que iban a tener a sus hijos, y una vez que parían, se borraban sus rastros para que no se sepa que los bebés habían nacido.explicó Boeykens.El abogado convocó a la ciudadanía:Sabrina Gullino Valenzuela Negro supo en 2008 que es hija de desaparecidos, o que ella misma fue durante 30 años, una desaparecida. Nació junto a su hermano mellizo entre el 3 y 4 de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de su mamá, Raquel Negro, secuestrada con siete meses de embarazo y, probablemente, sin saber que gestaba mellizos.Desde que conoce su historia, Sabrina busca a su hermano, “el Melli”, como ella lo llama, casi como una invocación, una pregunta siempre flotando en el aire, cargada de dolor, pena e incertidumbre. En algún lado está su mellizo, con otro nombre pero con su mismo rostro.Apenas nacieron, ambos bebés fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP) de la capital entrerriana. Ella fue ingresada con los nombres falsos de Soledad López y su hermano como “NN López”. El 27 de marzo, fueron dados de alta. Sabrina fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario. Las monjas que allí vivían avisaron a la Justicia y la bebé fue dada en adopción legal a la familia Gullino, que vivía en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires. Del “Melli” no se supo más nada.Para la Justicia, los médicos Miguel Torrealday y Jorge Rossi participaron del robo y la supresión de la identidad de los mellizos. Torrealday y Rossi eran dueños y jefes del servicio de Neonatología del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, adonde en marzo de 1978 fueron trasladados Sabrina Gullino Negro Valenzuela y su hermano, tras nacer en el Hospital Militar de Paraná. Desde esa clínica privada fueron entregados y enviados a destinos diferentes a los de sus familias biológicas. Sabrina restituyó su identidad en 2008, pero del “Melli” se desconoce el paradero.