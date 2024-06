Club Atlético Temperley de Concordia sufrió dos robos en pocos días

El Club Atlético Temperley, ubicado en barrio Lesca, de la ciudad de Concordia, sufrió dos robos en menos de dos semanas.Oscar “Pato” Parodi, presidente de la institución, indicó aque “esto es increíble. Nos avisaron los chicos de boxeo, que habían venido a practicar en turno diurno porque el nocturno no se puede hacer porque no tenemos todavía energía eléctrica. Los delincuentes ingresaron durante la noche, se llevaron cosas que habían quedado”.Comentó que “robaron unos espejos hermosos que habían comprado las chicas de patín artístico, para los cuales juntaron pesito por pesito. Se llevaron guantes de boxeo. Usaron una bolsa que se usa para las prácticas deportivas para cargar cosas, como canillas que habíamos conseguido, cables, entre otras cosas. Es un desastre, estoy muy consternado, no habíamos alcanzado a recuperarnos del robo anterior y tenemos este”.Los ladrones “ingresaron por una propiedad que está contigua al club y está en estado de abandono. Es un foco de infecciones, porque es una casa prefabricada, abandonada, árboles muy viejos, vegetación, basura. Usan eso para saltar al terreno del club y hacer desastres. Desde ahí saltan, no entran por la puerta principal de la institución”.Comentó que “el robo anterior fue el Día del Padre y el último este martes. Nosotros la única retribución que tenemos es ver la alegría con la que los chicos hacen sus prácticas, aprenden, se van sumando a otras disciplinas. Eso me motivó a estar trabajando. Uno pone dinero propio para subsanar cosas de urgencia. Es una pena esto. Mucha gente nos acercó donaciones después del primer robo, vamos a hacer una rifa, todos suman, aportan, uno va para adelante y nos encontramos con un nuevo robo”.