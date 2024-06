Condenaron a tres misioneros por traficar 9.000 pastillas de éxtasis por Ruta 12

La ruta de las drogas sintéticas

Valor de cargamento

Tres hombres, oriundos de Misiones, fueron juzgados en el Tribunal Oral Federal de Paraná por el transporte de casi 9.000 pastillas de éxtasis y polvo de MDMA. La operación fue descubierta en un control vehicular en Paso Cerrito en diciembre de 2022.En los alegatos realizados este martes. el fiscal Juan José Candiotti los acusó de transporte organizado de estupefacientes y pidió penas de entre 7 y 5 años de prisión, haciendo hincapié en el daño que genera el éxtasis como sustancia letal.El caso se descubrió en diciembre del 2022, cuando en una camioneta, se trasladaban por Ruta Nacional 12, Alexis y Lucas Da Silva transportando las pastillas, en donde, a través de tareas investigativas, se identificó a Luis Fernando Celes, quien era el ideólogo del tráfico de sustancias sintéticas.Al respecto,dialogó con el fiscal José Ignacio Candiotti, quien manifestó: “Desde el Ministerio Público Fiscal consideramos que estaba acreditado las responsabilidades de las tres personas y debían ser condenadas a penas de 7 años y medio de prisión, de ahí para abajo. Fernando Celes, a quien el tribunal le impuso la pena de 7 años y 2 meses de prisión, era el máximo responsable porque fue quien había organizado el transporte de estas sustancias, se conectó con proveedores en Brasil, los destinatarios de las sustancias en Buenos Aires y cometió el transporte acompañando a la camioneta Saveiro, en el cual se habían secuestrado las 9.000 pastillas de éxtasis, es decir, era un emprendimiento criminal de gran envergadura que no podía quedar impune”.“También hicimos énfasis en el momento de la petición de la pena, en la magnitud de lo injusto y junto a eso, a lo relativo al daño que ocasionan este tipo de conductas. Les dijimos a los jueces que, como operadores judiciales, no nos debíamos abstraer del perjuicio a la salud pública. Además, mencionamos que la semana pasada los medios a nivel nacional, inclusive los provinciales, se hicieron eco de que volvió a fallecer una chica producto de que había consumido éxtasis en una fiesta electrónica y que esto era una cuestión muy grave”, agregó.Con respecto al tráfico de pastillas de éxtasis en Entre Ríos, sostuvo: “Si bien la mayor cantidad de las causas son por sustancias de estupefacientes, ya hemos tenido debates sobre secuestro de pastillas de éxtasis. También hay que destacar, por un lado, el accionar de las fuerzas de seguridad, que en el control vehicular que hacen les da resultados y, por otra parte, desde el punto de vista de los operadores judiciales, abocarnos a nuestras tareas de tratar de que esas personas sean condenadas”.Al ser consultado sobre las bandas que trafican pastillas de éxtasis, indicó: “Lo que pudimos ver es que la modalidad es prácticamente la misma que la del narcotráfico, es el aprovisionamiento en Brasil, ingresan a la Argentina y el traslado se hace en diferentes vehículos. Por eso sindicábamos a Celes como el mayor responsable, porque a pesar de no llevar consigo el estupefaciente, era quien había ideado todo el entramado criminal. La investigación que derivó en la condena del tribunal, lo importante había sido poder dar con esta persona que también hizo el trayecto, pero en otro vehículo sirviendo de guía, acompañante y brindando el capital para realizar esta acción. La investigación daba cuenta de que cada pastilla de éxtasis tiene un valor de 15 dólares y el kilo era de 45.000 dólares, donde había más de 7 kilos ocultos en el vehículo”.En tanto, el fiscal auxiliar, Juan Podhayni, aseguró: “Es una condena que no solo satisface la pretensión de la Fiscalía ya que estuvo muy próximo a las penas solicitadas, sino que es una pena que refleja la magnitud de este hecho. Estamos hablando de un cargamento que valía 250.000 dólares y que fue organizadamente adquirido en uno de los polos de producción de este tipo de sustancia de droga sintética y letal más grande de Latinoamérica”.