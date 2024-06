Comisario depositó más de $6 millones que faltaron en Casino y Círculo Policial

Una importante novedad surgió en las últimas horas, respecto al caso del faltante de más de 6 millones de pesos de las arcas del Casino y el Circulo Policial, de Concepción del Uruguay, situación por la cual fuera apartado del cargo el jefe de la Departamental Uruguay, Ramón Albornoz.Sucedió que el funcionario policial depósito, con la intervención del defensor, doctor Alejandro Felipuzzi.Si bien la causa judicial puede seguir o archivarse, estará en la defensa de Albornoz, el “hacer valer la conducta” de su cliente, ya que” rindió el total del capital”, al tiempo que estuvo siempre a derechos, “contando con una impecable carrera policial y sin antecedentes”.Más allá de esta nueva instancia que busca resolver el problema del faltante de ese dinero, el abogado de Albornoz, considera que “no hay delito contra las arcas públicas, dado que el dinero que se maneja en el Círculo de Policía, como en el Casino de Oficiales, es dinero de carácter privado. Este es un sistema de Debe y Haber, que por lo pronto que dejó las funciones Albornoz como subjefe, no dio tiempo a equilibrar los montos que fueron necesarios para el mismo funcionamiento de los órganos. Los plazos ante los cambios impidieron equilibrar esos números y por esta razón y para salvaguardar su buen nombre, fue que dispuso integrar la totalidad de la suma”, dijo Felipuzzi.Finalizando consideró el letrado que él considera que se puede llegar a no llamar a Albornoz a indagatoria, ya que fue él quien (debiendo salvaguardar esos fondos) hizo la integración del dinero, lo que no quiere decir que todo se analice administrativamente, para determinar si el trabajo fue o no regular y la transparencia de las cuentas, pero ya no peculado.En relación a lo hecho por el comisario Albornoz, esto podría no llevar al cierre de la causa, siendo además que este no admitió responsabilidad. Por otra parte, la fiscal se encuentra a la espera de los informes de Asuntos Internos y otras testimoniales.