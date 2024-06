Hallaron muertos a un hombre y a una mujer al intoxicarse con monóxido

Monóxido de carbono

Un hombre de 41 años y una mujer de 40 fueron hallados muertos en una vivienda en la calle Gutiérrez al 4100, en el departamento mendocino de Guaymallén, Mendoza en la tarde del domingo.La Policía Científica está investigando el incidente, pero el fuerte olor a gas que encontraron los efectivos de la Policía de Mendoza al ingresar sugiere que las víctimas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono.El Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mendoza informó que una llamada al 911, recibida la tarde de ayer, alertó sobre la situación.Fue por ello que agentes de la Policía de Mendoza acudieron a la dirección indicada y encontraron el auto del hombre estacionado cerca de la vivienda. Tras varios intentos fallidos de contactar a los ocupantes, solicitaron autorización al fiscal de turno para ingresar.Según informó el portal Mdz, dentro de la casa, los efectivos detectaron un fuerte olor a gas y procedieron a ventilar el lugar. En el dormitorio, hallaron a las dos personas sin signos vitales; la mujer estaba tendida en la cama, mientras que el hombre yacía en el suelo.Personal de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó el deceso de ambas personas en el lugar.En el sitio trabajaron efectivos de la Policía Científica, Bomberos, Defensa Civil y Ecogas. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal 9, de la Comisaría 9ª, de Guaymallén.Cabe destacar que el monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales. Puede ingresar al organismo a través de los pulmones, pasa a la sangre y ocupa el lugar del oxígeno. Como consecuencia, la falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón, y se puede producir una intoxicación grave, que puede provocar la muerte.En lo que va de 2024 el número de casos reportados de intoxicaciones por monóxido de casos aumentó con respecto a los valores históricos, según informó el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación.El índice epidémico acumulado supera el valor máximo esperado en la mayoría de las regiones del país, con la excepción del Nordeste. El incremento de casos empezó en la segunda quincena de febrero en la región Centro del país (que incluye al AMBA).Desde enero hasta la última semana de mayo pasado se notificaron 465 casos confirmados. El 2023 solo se habían registrado 284 casos. Estas cifras representan un aumento del 63,73% en relación al mismo período del año anterior.El 80% de los casos registrados este año se confirmó por criterio clínico, el 12,9% por laboratorio y el resto por criterio epidemiológico. Además, una persona murió por complicaciones derivadas de la intoxicación.En la Argentina, entre enero de 2019 y mayo de 2024 se registraron 5.312 casos confirmados de personas que sufrieron intoxicación por monóxido de carbono,. También se notificaron otros 793 casos como sospechosos.Desde el 2019 a la actualidad se registraron 34 fallecidos distribuidos en todos los años. En 2023 se notificaron 11 muertos: fue el año con más casos fallecidos reportados.Respecto a la distribución por edad, el 80% de los casos se concentran en los grupos etarios de 0 a 39 años. Esos grupos presentan una incidencia acumulada superior a la registrada en la población general.Si bien hay casos durante todo el año, hay un aumento estacional entre abril y agosto. La mayor cantidad de intoxicaciones se registró en la última semana de mayo de 2022, con 190 casos.Entre los cuidados está el mantener los ambientes bien ventilados, si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir cuando están encendidas, no usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente y no mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.Además, intentar que el calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados, no se deben encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes y prestar atención a los indicios de la presencia de monóxido de carbono en el ambiente: la coloración amarilla o anaranjada de la llama de hornallas o estufas y la aparición de manchas de hollín, tiznado o decoloración de los artefactos o de sus conductos de evacuación.