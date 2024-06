Vendían cajas de leche que había enviado Desarrollo Humano a Concordia

Foto: La leche incautada. Crédito: Diario El Sol

La Municipalidad de Concordia logró incautar cajas de leche que fueron enviadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación. Era ofrecida al público.



Las Direcciones de Bromatología e Inspección General de la Municipalidad de Concordia procedieron al decomiso de leche en polvo enviada por el Gobierno Nacional y que era vendida en la vía pública.



El procedimiento se realizó sobre calle Güemes al 1000 de nuestra ciudad donde una persona tenía para la venta, en la vía pública, cajas de leche en polvo, marca “Vidalac” con la leyenda “prohibida su venta y/o comercialización, publicó Diario El Sol.



Se trató de 14 cajas de un kilo, procedentes del Gobierno Nacional. La respuesta oficial desde Concordia Silvia Durán, responsable de CONIN en Concordia, dialogó con Elonce acerca de este hallazgo: “Estoy muy enojada porque la gente no tiene ni idea de la movida que se hizo para que la leche no terminara en un galpón pudriéndose. Hubo mucha gente, voluntarios y organizaciones que colaboraron con esto y la verdad que da pena que haya gente que encima van a pagar justo por pecadores porque cuando se toman medidas drásticas sobre esto, la próxima vez directamente se va a informar y se va a dejar que se pierdan los kilos y no los van a querer repartir, no va a llegar la mercadería a la gente que tiene que llegar. Lamentablemente, siempre están los vivos en estas cosas. Siempre está el que quiere hacer un negocio detrás de cualquier cosa solidaria”.



“Siempre aboco a la gente por más que parezca muy barato que no la compren porque es cuando te compran las cosas robadas. Esto es lo mismo”, agregó.



Al respecto, expresó que en la provincia de Mendoza ya habían existido casos similares: “Algún que otro conocido nos envió alguna que otra publicación. Hemos tratado de seguir el circuito y ya se informó y radicó la denuncia. Se va a seguir y no vamos a quedarnos con esto sin que se investigue un poco más. Queremos llegar a los culpables. Obviamente que la gente que le entregan las cosas no es la que publica, porque automáticamente perderían los beneficios. Si es alguien que recibió desde Acción Social del municipio de Concordia, perdería cualquier beneficio que tuviera. Siempre hay otro que hace el negocio”.



“Esto lo que hace es que bajen los brazos a la gente que quiere colaborar en este tipo de cosas, que quiere entregar y ayudar. Si a mí me dicen te voy a dar 100 mil kilos de leche para que repartan, voy a decir que no”, reflexionó.



“Mi pedido es que los denuncien y que entre ellos se tienen que cuidar. Todos sabemos todos cuando nos movemos en los mismos círculos”, concluyó sobre esta incautación.