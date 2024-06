Un grave accidente de tránsito, ocurrió esta tarde en el puente Frondizi, en uno de los accesos a Concordia. El siniestro vial involucró a tres vehículos (camión, auto y moto) y dejó a cuatro personas heridas, entre ellas, dos menores, según se confirmó a Elonce.El camión circulaba en sentido Norte hacia el Sur, cuando, por circunstancias que aún se están investigando, impacta de frente con el auto. Tras el choque, el camión quedó volcado sobre su lateral y montado sobre el guardarrail.El oficial principal, Luis Gómez, explicó que el accidente involucró a “un camión, un auto y una moto. Como consecuencia del incidente vial, se trasladó al hospital a una mujer mayor que iba en el auto y a dos menores que son sus hijos; también, se trasladó a un hombre que iba en la moto y el chofer del camión, resultó ileso”, señaló a Elonce.“A simple vista, el impacto habría sido de frente entre el camión y el auto”, sostuvo el funcionario policial y agregó que producto del impacto, “el motociclista cae desde el puente hacia la barranca, por lo que debió ser rescatado con cuerdas para llevarlo hasta la ambulancia”, explicó Gómez.Aparentemente, tras el primer impacto del camión y el automóvil, este último, choca de “rebote a la moto y tira a su ocupante de la misma, por lo que cae del puente”, dijo el oficial a Elonce.En declaraciones a este medio, el camionero contó que “justo en la curva el auto se me vino derecho para mi mano. Se cruzó de carril y se me vino encima cuando doblaba”, relató el camionero sobre el accidente. Además, manifestó “estar bien” y no haber sufrido heridas.