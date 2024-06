Hombre se acostó a dormir en las vías y murió tras ser atropellado por un tren

Un hombre se acostó a dormir sobre las vías y todo terminó en tragedia. Un tren carguero pasó por el lugar y lo arrolló. Lograron rescatarlo con vida, pero murió poco después de llegar al hospital debido a las graves heridas.El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la localidad de Gramilla de Santiago del Estero. Según lo detallado por los investigadores, el hombre fue identificado como Leonardo Juárez.De acuerdo a las primeras hipótesis, la víctima se habría recostado sobre las vías a dormir. Sin embargo, poco después pasó un tren de carga y aunque le hizo señas para que se corra, no lo consiguió.Enseguida los vecinos alertaron a la Policía y los efectivos de la Subcomisaría de Gramilla se trasladaron a la zona. Allí el maquinista del tren contó que él y su compañero viajaban desde Civel Pozo, Tucumán, hacia la localidad santafesina de San Lorenzo, con 70 vagones cargados de soja.Fue entonces cuando cruzaban la ciudad, antes de llegar al segundo paso a nivel, y vieron a Juárez sobre las vías. Los maquinistas quisieron frenar, no lograron hacerlo a tiempo.El tren se detuvo y ellos enseguida regresaron al lugar del impacto donde, con la ayuda de vecinos, rescataron con vida al hombre de abajo de los vagones. Sin embargo, presentaba heridas de gravedad.Rápidamente lo trasladaron primero al hospital distrital de El Charco y luego al Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo, donde perdió la vida.En el lugar del accidente, el personal de la Subcomisaría trabajó intentando recopilar datos que sean de utilidad para la investigación y encontraron dos cajas de vino. Es por ello que manejan la hipótesis de que Juárez podría haber estado alcoholizado al momento del impacto, motivo por el cual no escuchó el tren llegar.El fiscal Carlos Vega ordenó una investigación exhaustiva y dispuso que el cuerpo de la víctima sea llevado a la morgue para la correspondiente autopsia. También se ordenó la entrevista de los maquinistas y su liberación posterior, así como la realización de pericias por parte del personal de Criminalística. Fuente: (DiarioPanorama)