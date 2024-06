Búsqueda de Loan: fiscal no descarta que “cambie el rumbo de la investigación”

Sociedad La defensa de la esposa de uno de los detenidos por la desaparición de Loan

Mientras siguen los continuos rastrillajes, el fiscal Juan Carlos Castillo resaltó que en las próximas horas indagará a los tres imputados por el delito de abandono de persona.“La indagatoria la voy a realizar en breve. Somos muy respetuosos de la información que vayan a dar. No se descarta que cambie el rumbo de la investigación”, detalló.Sobre las imputaciones, que se dieron a conocer durante la jornada del lunes, Castillo indicó: “Estamos trabajando con abandono de persona que son las evidencias fuertes que tenemos, pero no descartamos otras hipótesis. Es una investigación amplia y compleja”.“Tenemos que el niño se perdió en el monte, pero no descartamos que pueda haber pasado otra cosa. Estamos haciendo todo lo que se pueda, analizamos toda la información que tenemos”, remarcó en diálogo con TN.Para el fiscal, el tío y la pareja detenida "colocaron al niño en una situación de abandono porque no tenían autorización del padre para tomar naranjas en el monte”.“Tenemos huellas de las zapatillas del nene. Anoche se sumó una naranja que podría guardar relación porque está en el camino de la naranja y la zapatilla. Se está realizando análisis científicos en ese sentido. Se han encontrado huellas que a mi entender no son, pero la tomamos”, finalizó.