Búsqueda de Loan: por qué creen que podrían haberlo llevado “alzado por tramos”

Sociedad La defensa de la esposa de uno de los detenidos por la desaparición de Loan

Alberto Moreira participa de la búsqueda del pequeño Loan Peña en Corrientes y es uno de los que estuvo en el hallazgo de las zapatillas. Dijo que las mismas fueron encontradas a aproximadamente dos kilómetros de la casa de la abuela y al ser consultado sobre si una criatura podría hacer ese recorrido dijo que "no, porque está muy feo"., detalló a Diario Época.Moreira analizó sobre el hallazgo en la mañana del viernes que apareció la zapatilla del lado izquierdo y por la tarde se encontró una huella de pie descalzo, pero no se halló el par derecho. Con esto,"Nosotros andábamos con la perra. Y esa es la perra que obviamente encontró eso, pero después pierde el rastro, porque como decimos es como que lo levantan, lo llevaron y lo hacían pisar y se iban", opinó.Al ser consultado si tienen esperanza de encontrarlo o ya no está más en el monte, Moreira expresó "pienso que está por ahí. Mi corazón me dice eso".