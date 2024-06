Desesperada búsqueda de Loan: trascendieron datos sobre nuevas pistas

Sociedad La defensa de la esposa de uno de los detenidos por la desaparición de Loan

El abogado de la familia de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció y es buscado con un fuerte operativo policial desde este jueves, cuando salió de la casa de su abuela hacia una plantación de naranjas, confirmó que surgió "una nueva pista" en los rastrillajes que, sin dar detalles, le dio relevancia., en el paraje El Algarrobal.entre ellos, aunque no quiso dar precisiones por haber secreto de sumario en la investigación."Es una nueva pista positiva. Cuando digo esto es que sirve para tener fija una hipótesis y empezar a trabajar sobre eso", apenas avanzó Méndez en sus declaraciones televisivas."¿Qué pistas están siguiendo?", le preguntaron al abogado, quien eludió la consulta. "No lo puedo decir", se excusó. Luego, indicó:"Tomó una decisión muy importante el señor fiscal de hacer formal la imputación por el delito de abandono de persona y poder lograr la prisión preventiva para los tres que estaban como sospechosos. Por ahí no dijeron todo lo que saben y si quedan libres pueden entorpecer la investigación", valoró Méndez.Además, el abogado comentó que cuando los sospechosos "se llevaron a Loan a hacer la caminata para tomar naranja", lo hicieron "sin el consentimiento del padre", quien "se encontraba descansando".Particularmente sobre la pista de la naranja, Méndez reiteró que de "eso se va a encargar el fiscal". "Hay dentro de una de las declaraciones que hace una de estas tres personas, que dice que. Esa es una de las versiones que declaró una de las personas y el tío dijo otra", deslizó.Al momento de explicar por qué no entregaba precisiones sobre el caso, dijo que puede "cometerse el error de decir algo que después traiga consecuencias en la investigación".El domingo por la tarde, el ministro de Seguridad provincial Buenaventura Duarte confirmó que se encontraron otros indicios, entre los que habíaEste lunes, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos precisos que permitan encontrar al niño. En tanto, Interpol lanzó una notificación amarilla para ayudar a localizarlo en caso de que haya sido sacado por la fuerza del país. El fiscal del caso sostuvo que su principal hipótesis es que Loan "se perdió".Loan iba de visita el jueves pasado con su tío, una pareja de amigos y sus primos a la casa de su abuela. El grupo entró en un campo de naranjas a buscar frutas.Según los primeros testimonios, en medio de la recolección, Loan dijo que quería volver con su papá. Y desapareció. Segundos más tarde, siempre de acuerdo al relato de sus acompañantes, intentaron buscarlo durante dos horas. Pero no encontraron rastros del niño.Por la desaparición de Loan Danilo Peña el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un alerta Sofía. El nene tiene 5 años, mide aproximadamente 0,80 metros de altura y pesa 26 kilos. Tiene tez trigueña, pelo negro y ojos oscuros. Lleva, además, una seña particular: una cicatriz en la cabeza, justo donde tiene un remolino.En caso de tener información sobre su paradero se debe llamar al 134.