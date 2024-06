Colgó a su hijo de pies porque "se portaba mal" y "no hace caso"

Un hombre colgó de pies y manos a su hijo en el patio de su casa y lanzó una indignante justificación ante la Policía: “Se portaba mal”. Los vecinos escucharon el llanto del menor y avisaron a la Policía.





El hecho ocurrió en el barrio Obligado, en la localidad bonaerense de Bella Vista. Según el relato de los testigos, no era la primera vez que el hombre maltrataba al nene.



El chico de 9 años era hijo adoptivo de la pareja que vivía en el domicilio ubicado en Río Salado y Río Segundo. Según contó una vecina, durante varias noches se escucharon los gritos hasta que lograron ver lo que estaba sucediendo en el interior de la casa.



El momento en el que rescataron al pequeño quedó registrado en un video que fue filmado a lo lejos en medio de la noche. En el mismo se escucha al hombre justificar su accionar diciendo que su hijo “no hacía caso”.



La indignante justificación del hombre

“¿Cómo lo vas a atar así?”, le preguntan las personas que desatan al nene, “yo lo até para que aprenda a no colgarse porque después se cae y se lastima”, argumentó el padre. “No, pero no se hace eso, está mal”, insisten los agentes. “Si, tiene que aprender. Yo sé cómo hacer aprender a mi hijo”, afirmó el hombre y dijo que él lo estaba vigilando mientras le aplicaba el castigo.



Los testigos creen que el matrimonio lo hacía dormir a la intemperie y afirmaron que el hombre también agredía al menor y hasta lo encerraba en una heladera. Sin embargo, eso no era todo, la persona que denunció el hecho en redes sociales, también hizo referencia a abusos intrafamiliares cometidos por el hombre.



Luego de la intervención policial en el caso, la pareja fue detenida y permanece en la comisaría de Bella Vista. Mientras que el menor fue puesto en custodia a cargo de los organismos de menores. (Todo Noticias)