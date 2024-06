Caso Riera: Julián Christe continuará bajo arresto domiciliario

Sobre el caso Julieta Riera

Jorge Julián Christe continuará con prisión preventiva domiciliaria, tras el rechazo de la Justicia al planteo que se prensó su abogada. El acusado de haber matado a Julieta Riera deberá seguir bajo arresto domiciliario hasta tanto se realice el nuevo juicio en su contra. El rechazo fue firmado por el juez Juan Malvasio.La causa está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva los planteos y saber que ocurrirá con la causa.del departamento del octavo piso del edificio ubicado donde funciona el Instituto del Seguro, en la peatonal San Martín de Paraná. En el cuello de la víctima, entonces, se encontraba la evidencia fundamental para sostener la hipótesis acusatoria. Pero había solo dos fotos de esta parte del cuerpo tomadas en la autopsia, a las que la defensa no tuvo acceso (ni tampoco el fiscal) y, por lo tanto no pudieron analizar antes del juicio, pero sí fueron expuestas en una pantalla en la audiencia durante el testimonio del médico forense. Esto es lo que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (por mayoría) entendió como un error (entre otros) que atentó contra el derecho de defensa del imputado por lo cualEl fallo del máximo tribunal de la provincia fueal ser la primera vez que se revoca la sentencia de un jurado popular desde que rige este sistema de juzgamiento en la provincia con participación ciudadana. Por esto, el juez que votó en disidencia sostuvo que. Pero no se cuestionó la valoración de las pruebas realizadas por los 12 integrantes del jurado, sino el procedimiento y la manipulación de esas algunas de estas evidencias que fueron expuestas a los jueces de los hechos.Un año después,El año pasado, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena al rechazar todas las críticas realizadas por la defensa. En abril el caso llegó a la Sala Penal del STJ, donde los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia escucharon los planteos de la defensora Mariana Barbitta y los argumentos del fiscal Ignacio Aramberry.