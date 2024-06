La madre de Jorge Christe pidió su libertad: “es inocente”, aseguró

Sobre lo sucedido

Jorge Julián Christe solicitó este lunes ante el juez Juan Malvasio la revocación de su prisión preventiva. Christe, acusado del femicidio de Julieta Riera, ya fue juzgado y condenado por el hecho ocurrido el 30 de abril de 2020 en Paraná, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló el proceso.. "Siempre son un trago amargo las audiencias, hemos pasado muchas y esto es terrible para mí y para la familia".Asimismo, detallóque: “se ha pedidoporque está en un estado límbico.estamos en un departamento sin luz, sin poder salir al sol, ni ver a su hijo, ni pasear con su hijo”. Además, añadió:La madre de Christe afirmó: “Es una situación terrible, hace cuatro años está en una situación de prisión siendo inocente”.En cuanto a la noche de la muerte de Julieta Riera, Stagnaro, comentó:Ante la pregunta dey primero acudió a la casa de su madre, explicó:Julián agarró la moto, es más, había un guardia abajo que escuchó el ruido de la moto, no había sonidos de discusión, pelea, nada y él se fue a la policía.En esta línea, relató el momento en que su hijo llegó a su casa:Consultada sobre su trabajo como jueza y su posible influencia en el caso, Stagnaro, dijo:¿Ustedes creen que mi hijo hubiera pasado por todas las instancias de juicio y habiendo sido condenado?porque desde el día primero, por declaraciones del fiscal, estuvieron diciendo que era un homicida.En tanto, denunció irregularidades en el proceso:Se extrajeron las fotos que dijo el fiscal donde se ve a mi hijo saliendo, entrando, Julieta entrando y saliendo. Pero el video del piso 8 donde hubo una persona hasta momento antes de que Julieta se cayera, no lo aportó el fiscal, lo escondió”.Al ser preguntada si tuvo influencia en el caso debido a su anterior posición como jueza, respondió:Finalmente, Stagnaro, expresó su deseo de ver a su hijo libre:del departamento del octavo piso del edificio ubicado donde funciona el Instituto del Seguro, en la peatonal San Martín de Paraná. En el cuello de la víctima, entonces, se encontraba la evidencia fundamental para sostener la hipótesis acusatoria. Pero había solo dos fotos de esta parte del cuerpo tomadas en la autopsia, a las que la defensa no tuvo acceso (ni tampoco el fiscal) y, por lo tanto no pudieron analizar antes del juicio, pero sí fueron expuestas en una pantalla en la audiencia durante el testimonio del médico forense. Esto es lo que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (por mayoría) entendió como un error (entre otros) que atentó contra el derecho de defensa del imputado por lo cualEl fallo del máximo tribunal de la provincia fueal ser la primera vez que se revoca la sentencia de un jurado popular desde que rige este sistema de juzgamiento en la provincia con participación ciudadana. Por esto, el juez que votó en disidencia sostuvo que. Pero no se cuestionó la valoración de las pruebas realizadas por los 12 integrantes del jurado, sino el procedimiento y la manipulación de esas algunas de estas evidencias que fueron expuestas a los jueces de los hechos.Un año después,El año pasado, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena al rechazar todas las críticas realizadas por la defensa. En abril el caso llegó a la Sala Penal del STJ, donde los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia escucharon los planteos de la defensora Mariana Barbitta y los argumentos del fiscal Ignacio Aramberry.Barbitta había repartido críticas para todos: desde el médico forense al fiscal, desde los medios de comunicación a los peritos. La mayoría no fueron ni siquiera atendidas por los jueces del STJ, pero sí las que consideraron importantes en cuanto a las garantías.