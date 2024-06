Balearon a un joven a la salida de un boliche y un tiro le rozó la cabeza

Un joven fue baleado esta mañana a la salida de un boliche y fue hospitalizado. Los agresores están prófugos y son intensamente buscados por la Policía. El hecho ocurrió en Palermo, Buenos Aires. El joven, quien quedó tirado a metros del boliche Input, fue trasladado por el SAME al hospital Fernández. En un primer momento se informó que corría "riesgo de vida", pero luego fuentes sanitarias de la Ciudad confirmaron a Clarín que ingresó "lúcido sin signos de déficit motor" al centro de salud.



Un llamado al 911 dio aviso de que había un hombre tendido en la calle, herido por el impacto de un arma de fuego, en Juan B. Justo y Gorriti.

El joven, quien quedó tirado a metros del boliche Input, fue trasladado por el SAME al hospital Fernández. En un primer momento se informó que corría "riesgo de vida", pero luego fuentes sanitarias de la Ciudad que ingresó "lúcido sin signos de déficit motor" al centro de salud.



El primer parte indica que el balazo le habría rozado la cabeza y le produjo una herida subcutánea en el cuero cabelludo, a la altura del parietal izquierdo. Se le realizó una tomografía que dio resultado normal.



De acuerdo a los primeros testimonios recabados por la Policía de la Ciudad, los agresores escaparon del lugar en un Toyota Etios. Agentes de la Comisaría Vecinal 14 A trabajan en la zona para determinar cómo se produjo el ataque y encontrar a los atacantes.



El director del SAME, Alberto Crescenti, afirmó que es frecuente que deban actuar en esta zona de Palermo ante este tipo de hechos de violencia. "Sobre todo las madrugadas de sábado para domingo y de domingo para lunes. Hay mucha actividad en la zona, hay varios lugares y se pelean con mucha frecuencia. Pero esto sale de una pelea, es muy grave", alertó en diálogo con radio Continental. ( Clarín)