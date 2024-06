Decomisaron aves que se encontraban en criaderos clandestinos

La Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, en conjunto con la Delegación Chajarí de la Policía Federal Argentina y la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos, realizó un allanamiento en un criadero ilegal de aves exóticas.Como resultado del procedimiento, se decomisaron 51 aves de distintas especies de faisanes, de las cuales cinco se encuentran en distintos apéndices que establece la Ley Nacional Nº 22.344 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en base al acuerdo firmado en Washington. Entre los ejemplares hallados, se cuentan tres parejas de Faisanes de Swinhoe, que pertenecen al listado de especies más controladas y figuran en el Apéndice I de la mencionada convención.En la requisa se pudo comprobar que había faisanes dorados, así como otras más comunes como gallinas japonesas, pavos reales y guineas comunes. “Las condiciones en las que se encontraban no eran las óptimas y las instalaciones no eran las óptimas”, apuntó en diálogo con ERA Verde el director de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, Marcelo Sapetti. También en la recorrida se pudo encontrar ejemplares muertos y desparramados patos, pavos y gallinas domésticas.Los agentes de la cartera de Ambiente nacional procedieron al decomiso y traslado de las aves en virtud de que las mismas no contaban con la documentación de legítima tenencia y origen de los ejemplares, lo que representa un incumplimiento de la citada Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Las aves secuestradas fueron trasladadas a la Reserva “El Potrero”, en la ciudad de Gualeguaychú.