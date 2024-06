Le pegaron con un caño y lo asesinaron cuando se dirigía a la facultad

El violento episodio tuvo lugar en la esquina de Montevideo y Falucho, en Bernal Oeste, alrededor de las 6 del sábado. La víctima fue identificada como Carlos Enrique Sánchez Paredes, de 22 años.El joven caminaba hacia la calle Dardo Rocha para tomar el colectivo para ir a la facultad cuando fue sorprendido por dos delincuentes que parecían querer robarle.Por precaución, Sánchez Paredes tenía la costumbre de que cada vez que subía al colectivo, llamaba a su madre para indicarle que “estaba todo bien”. Sin embargo, no solo no llamó, sino que nunca llegó a la parada.Preocupada por la falta de respuesta a los varios llamados al celular de su hijo, la mujer salió a buscarlo y lo encontró agonizando sobre la vereda. Desesperada, la mujer llamó al 911 y hasta un vecino se solidarizó para llevar al joven de urgencia al hospital de Wilde para que pudiera recibir atención médica. El joven, lamentablemente, murió minutos después de llegar a la guardia.Por estas horas, agentes de la Comisaría Segunda de Bernal están en plena etapa investigativa. Aparentemente se trató de un intento de robo, pero no descartan de que haya algo más detrás de la violenta trama.Según publicó el medio local Hecho en Quilmes, la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional N°4 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de Karina Gallo, quien en principio caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte”, para derivar a “Homicidio”.Asimismo, ordenaron el relevamiento y secuestro de las cámaras de seguridad públicas y privadas que haya en la zona para intentar esclarecer los hechos y poder identificar a los agresores. Hasta el momento, no hay detenidos.Tras conocerse el hecho, la familia de la víctima comenzó a despedirlo a través de las redes sociales con emotivos mensajes. Una de las que se expresó fue su tía Janet.“Es difícil asimilar tu injusta partida mi querido sobrino, mi Carlitos.... nos dejas destrozado el corazón. Descansa en paz. Dios te tenga en su Santa gloria... ahora estas junto a tus abuelos”, escribió junto a una foto de ellos.