Robó en un comercio y como la policía lo acorraló, se metió al mar

? ROBÓ, HUYÓ, SE METIÓ AL MAR Y CASI LO SACAN HELADO

- Pasó en Villa Gesell.

- El delincuente había robado en el centro de la ciudad.

- Sin chance de escapatoria salió del agua y lo atraparon.

Un delincuente robó en un comercio en el centro de Villa Gesell, lo persiguió la Policía hasta la playa y se metió al mar para que no lo atrapen. Finalmente no soportó las bajas temperaturas del agua, salió y fue detenido.Según consignaron medios locales, el episodio se desarrolló este lunes apenas antes de las 14. Comenzó cuando el ladrón ingresó a un comercio de indumentaria ubicado en la esquina de Avenida 3 y Paseo 105 con la excusa de querer probarse unas zapatillas.Mientras los vendedores lo atendían, el sospechoso rápidamente sacó un arma de fuego, amenazó al empleado y llenó con ropa del local la mochila que llevaba consigo. Inmediatamente después, huyó.Unos minutos después de alertar a la policía sobre la situación, las autoridades procedieron a buscar al hombre a través del centro de monitoreo municipal hasta que lograron identificarlo y localizarlo. De acuerdo a las imágenes, constataron que el ladrón se había escondido al lado de otro negocio y luego, y sin saber que estaba siendo buscado por los agentes policiales, comenzó a caminar en dirección a la costa.Tras sentirse acorralado en la playa, el delincuente trató de escaparse de los agentes y se metió en el agua.La secuencia quedó registrada en un video tomado por las cámaras de seguridad municipales, en cuyas imágenes se ve el momento en el que el auto de la policía se acerca lo más que puede al sospechoso y este se mete al mar caminando para que los efectivos no puedan alcanzarlo.La filmación muestra el principio y el fin del episodio, cuando el ladrón finalmente desiste de su intención de fugarse y se entrega a las autoridades que lo esperaban en la orilla. No obstante, según indicaron medios locales, el hombre permaneció metido en el mar entre 25 y 30 minutos.