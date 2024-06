Un niño murió ahogado al caer en la piscina de su casa

Un nene de 2 años cayó a la pileta que había en el patio de su casa y murió ahogado. El trágico hecho ocurrió este lunes en la ciudad de San Carlos Centro, ubicada en el departamento Las Colonias de Santa Fe, a poco más de 50 kilómetros de la capital de la provincia.El episodio sucedió pasado el mediodía mientras el menor estaba bajo el cuidado de su madre de 34 años y de su abuela, quienes también se encontraban en la vivienda al momento de la tragedia, pero no en el mismo punto de la casa.Según informaron las fuentes policiales, y de acuerdo a las imágenes que quedaron registradas a través de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, el nene se encontraba jugando en el patio. Posteriormente, ingresó al cerco perimetral de la pileta, dado que la puerta estaba abierta, y comenzó a caminar por el borde.Fue en ese momento cuando cayó a la pileta y se produjo el desenlace fatal, según se logra ver durante la secuencia completa que fue captada por las cámaras que no han sido difundidas. Luego de pocos minutos, su madre llegó al lugar, encontró a su hijo dentro de la piscina y lo retiró inmediatamente.Tras el lamentable hecho, el menor fue trasladado al hospital local. Sin embargo, ingresó al lugar sin signos vitales. Fue allí que los médicos intentaron reanimarlo por más de media hora, pero no pudieron salvarle la vida.La presunta causa de su muerte habría sido una “insuficiencia respiratoria producida por inmersión”, según detallaron las fuentes.La víctima identificada como N.G. tenía 2 años y 10 meses. Su padre, de 34 años, fue quien contó que existían cámaras de seguridad en la zona y fue después de esto que se procedió a revisar las imágenes.La causa está siendo investigada por la Comisaría 2ª de la ciudad de San Carlos Centro, a fin de dilucidar el caso y aportar más detalles.