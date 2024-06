Cuatro fallecidos tras choque frontral entre camioneta y camión

Una tragedia automovilística ocurrió en la Ruta 40 camino hacia la ciudad de Villa La Angostura, Neuquén, cuando reportaron un choque de frente entre un camión y una camioneta. Las autoridades confirmaron la muerte de los cuatro pasajeros del vehículo particular, mientras que el camionero resultó ileso y estaría fuera de peligro.El accidente ocurrió cerca de las 19 horas del sábado en el kilómetro 2.073, a unos cinco kilómetros de distancia del cruce con la ruta nacional 237, cuando una camioneta Fiat Strada de color gris se estrelló de frente contra un camión con acoplado que transitaba por la vía contraria.Como consecuencia del impacto, el vehículo particular fue aplastado por el rodado. Sin embargo, los problemas de señal telefónica han dificultado la trascendencia de los detalles del caso. “Estamos trabajando en el lugar, hay cuatro fallecidos”, confirmó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, Raúl Tierno.Según el diálogo que Tierno sostuvo con el medio LM Neuquén, la causa de la muerte de las víctimas habría sido por el aplastamiento de la cabina. Por el momento, ninguno de los fallecidos fue identificado y las tareas investigativas continúan en la zona, por lo que el tránsito fue interrumpido en el tramo.“El tránsito sobre la ruta mencionada, se encuentra interrumpido, vehículos de emergencia trabajando”, informaron desde la Subsecretaría de Protección Civil al solicitar a los conductores que transiten con precaución y mantengan la paciencia hasta que el trabajo de los servicios de emergencia finalice. De la misma manera, las autoridades recordaron que pueden comunicarse con la línea 103 durante las 24 horas, en caso de que requirieran de la asistencia ante un accidente o imprevisto.En cuanto a los motivos que habrían provocado el choque, los investigadores plantearon como primera hipótesis que la acumulación de nieve en la calzada habría dificultado la circulación y el frenado de los vehículos involucrados. Según La Angostura Digital, señalaron que esto podría haber provocado que estos se desplazaran sobre el pavimento, sin poder frenar, ni esquivarse el uno al otro.Hace poco más de un mes, dos hechos similares se registraron en las rutas que atraviesan al territorio neuquino. Las autoridades remarcaron que las malas condiciones climáticas fueron un factor clave en los choques, los cuales se produjeron con pocas horas de diferencia.El primer caso se trató de un vuelco en la Ruta 40, en las proximidades de la entrada del Hotel Correntoso. Afortunadamente, los dos pasajeros del auto Renault color gris solamente sufrieron lesiones producto de los golpes, aunque tuvieron que ser trasladados al hospital local.En esa oportunidad, el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura señaló que la calzada estaba mojada y llovía con intensidad cuando se produjo el accidente. Al no haber terceros involucrados, el efectivo planteó que el conductor se habría despistado y terminó por volcar hacia el costado del camino. Asimismo, indicó que el vehículo sufrió varios daños materiales en su costado derecho.El segundo siniestro sucedió en el kilómetro 8 de la Ruta 231, en donde un camión desbarrancó y tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia de la zona. “Fue un camión de origen chileno que desbarrancó unos 20 metros”, comunicó Tierno al mencionar que dos dotaciones de bomberos y el personal de la Gendarmería Nacional intervinieron en el procedimiento.Como resultado del accidente, el conductor del vehículo sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, el jefe de bomberos explicó que “fue trasladado al hospital local por precaución”, para que pudiera ser examinado por los médicos del centro médico.Acerca de las causas del siniestro, el agente remarcó que el conductor habría perdido el control del vehículo a raíz de la nieve presente en el camino. Por este motivo, las autoridades recomendaron a la población que consulten el estado de las rutas antes de comenzar un viaje, debido a que la llegada de la temporada otoño/invierno podría dificultar los traslados.Para poder visualizar el estado de las rutas nacionales y provinciales, se puede ingresar al sitio www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas, en donde los usuarios podrán filtrar los caminos y conocer si se encuentran habilitados. Además, encontrarán las observaciones que los agentes de Vialidad Nacional realizan sobre tramos o detalles a tener en cuenta sobre la circulación de la zona elegida.