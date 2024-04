Video: conductor en infracción quiso chocar a policías e inspectores y escapó

Un conductor en infracción huyó de un control, en Barrio San Agustín de Paraná; en la fuga, el automovilista pretendió chocar a policías e inspectores presentes en el operativo. El incidente ocurrió en una esquina donde ocurrió fatal accidente.Ocurrió durante un operativo de identificación de vehículos en la esquina de calles 1º de Mayo y Montiel; los controles se realizan por personal policial de comisaría decimosexta e inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Paraná. El accionar temerario de esta persona quedó registrado en las cámaras de seguridad yaccedió a las imágenes.“Al conductor de un vehículo Fiat se le solicitó la documentación del auto, pero este adujo que no tenía ningún papel y comenzó a molestarse e insultó al personal de Tránsito. Por tal motivo, a esta persona se le notificó que el rodado le iba a ser retenido por falta de documentación, pero el automovilista retrocedió y se dio a la fuga”, comunicó ael jefe de comisaría decimosexta, Darío Rodríguez.Y continuó: “En el trayecto, se intentó frenar la postura de este hombre y, como se observa en las imágenes, no llegó a colisionar a ninguno de los trabajadores, pero si tuvo la intención”.El comisario confirmó a Elonce que no hubo persecución al conductor en fuga. “Tránsito labró el acta de infracción pertinente al propietario del vehículo, que se dio a la fuga; y la infracción de tránsito llegará al domicilio del dueño del auto”, aclaró al respecto.Asimismo, anticipó que ante Fiscalía se tramitará una causa penal por Resistencia a la autoridad tras las denuncias que radicaron tanto inspectores como policías.“Continuamente, se advierte la falta de documentación entre los conductores en infracción y quizás por miedo a la retención del vehículo toman la iniciativa de retirarse del lugar”, reconoció Rodríguez.El incidente ocurrió en la misma esquina donde perdió la vida Humberto Reding , el conocido vidriero que a sus 68 años murió a causa de un accidente fatal cuando circulaba con su Volkswagen Saveiro y fue impactado por un Renault Clio, conducido por un menor de edad