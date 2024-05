Hinchas de Estudiantes de La Plata festejaron título en Plaza 1º de Mayo

Estudiantes de La Plata se coronó campeón este domingo de la Copa de la Liga Profesional tras igualar 1-1 en los 90 minutos y vencer a Vélez Sarsfield por 4-3 en la tanda de penales. En la ciudad de Paraná, algunos hinchas se congregaron en la Plaza 1º de Mayo para celebrar el campeonato.En ese sentido, Mauricio, hincha de Estudiantes, comentó a: “Hasta lo último estuve pensando en qué pagarles a todos, pero ahora zafé el mes. Los bosteros todavía no me pagaron de los dos partidos anteriores”.Además, agregó que “es la primera vez que decidimos venir a festejar entre todos los del grupo, ya que somos medios cabaleros. No se olviden que Estudiantes juega solo y contra todo el mundo”.En tanto, Daniel, fanático del Pincha, indicó: “La pasé haciendo pena y fuerzas sabiendo que el Pincha da todo, donde somos campeones de la Liga Argentina. Nos sentimos orgullosos de ser de Estudiantes porque a los partidos los ganamos sufriendo como toda la vida. No creo que haya otro equipo tan apasionado y sufrido como el nuestro”.Por último, una hincha de Estudiantes destacó: “Lo vivimos de manera espectacular, con muchos nervios y expectantes, pero con mucha fe de que íbamos a salir campeones. Por cábala nos quedamos en casa a verlo, así que recién llegamos y nos juntamos con los chicos para irnos a festejar”.