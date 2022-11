Exigieron justicia por la muerte de Humberto Reding: “Alguien tendrá que pagar”

Al cumplirse dos meses de la muerte de Humberto Rolando Reding, el hombre de 68 años que falleció tras un accidente de tránsito acontecido el sábado 10 de septiembre en barrio San Agustín de Paraná, se realizó este jueves una movilización en reclamo de Justicia por su fallecimiento. Se recordará que Reding conducía una camioneta Volkswagen Saveiro cuando, por circunstancias que aún tratan de determinarse, fue colisionada por un automóvil Renault Clío rojo al mando de un adolescente de 16 años, el cual era acompañado por otros dos.“Queremos que se haga justicia, que todo salga a la luz porque mi hermano no fue culpable de nada”, manifestó aVíctor, hermano de la víctima. “Pedimos que se haga justicia por la gran persona que era mi viejo”, coincidió Hernán, hijo de Humberto.La familia de la víctima del trágico accidente de tránsito aguarda a que los adolescentes sean citados adeclarar ante la fiscal de Menores, Sonia Vives.“Mi papá es lo mejor que me pasó, era muy buena persona, humilde y laburador. Tengo los mejores recuerdos de él”, comentó en relación a la figura de su padre, un vecino muy querido en barrio San Agustín.Estela, la nuera, agradeció el acompañamiento durante la movilización en reclamo de justicia. “Hasta este momento, la familia Reding se llamó al silencio por respeto, por nuestro duelo, pero es muy difícil cerrar y hacer el duelo cuando el caso no se ha cerrado judicialmente”, comentó y solicitó la adhesión al pedido de justicia “de todas las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido”.