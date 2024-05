Un joven alcoholizado perdió el control de su auto y mató a una motociclista

El trágico hecho ocurrió esta tarde en la mencionada ruta, entre 510 y 511, a la altura de Melchor Romero. La víctima fue identificada como María Rodríguez, de 51 años.Según indicaron fuentes policiales, un joven de 23 años de nacionalidad boliviana, identificado como David Juárez Flores, conducía una Renault Sandero a gran velocidad y mientras avanzaba, perdió el control y embistió el vehículo contra la moto Honda Wave 110cc.Producto del violento choque, la moto quedó destrozada por completo y su conductora resultó gravemente herida, al costado de la ruta. El auto volcó y terminó en los pastizales.De inmediato, los testigos del incidente no tardaron en dar aviso al 911 para pedir ayuda y varios móviles policiales se acercaron hasta el lugar, donde dieron finalmente con una escena dramática.Minutos más tarde también llegó la ambulancia, para asistir a los involucrados. Sin embargo, Rodríguez no resistió y falleció antes de recibir asistencia médica. En tanto, el automovilista quedó atrapado dentro del vehículo, pero no contaba con lesiones de gravedad y fue atendido en el lugar.De acuerdo con los reportes oficiales, el conductor del vehículo presentaba olor a alcohol y fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultados positivos y mostró la presencia de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre.Cabe aclarar que desde el año pasado rige la ley Alcohol Cero, que significa que está totalmente prohibido conducir por el territorio bonaerense con alcohol en sangre, sea cual sea la medida.Con la confirmación del informe, Juárez Flores quedó imputado por el delito de “homicidio culposo”, mientras las autoridades trabajan para reconstruir el fatal episodio. Interviene en la causa la UFI 10 de La Plata.