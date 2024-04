Un detenido por el caso del hombre hallado fallecido en su vivienda en Paraná

Se detuvo a un hombre vinculado a la muerte de un hombre de 57 años, que fue hallado sin vida en su domicilio en Paraná. Un golpe en el rostro de la víctima habría sido determinante para que se produjera el deceso. pic.twitter.com/KRSUIOT2if — elonce.com (@eloncecom) April 15, 2024

En la tarde del miércoles 10 de abril, un hombre fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en calle Rubén Zárate, entre Los Chanas y Pasaje Montiel, dio cuenta Elonce. La víctima fue identificada como Joaquín Arnoldo Nonidas, de 57 años.Un familiar alertó a la Comisaría de la zona, tras varios días de no tener noticias de su suegro. Ante esta situación, los efectivos policiales acudieron al lugar y, encontraron el cuerpo, boca abajo con manchas de sangre a su alrededor y un golpe en la zona de la cabeza, más precisamente, en el rostro.La policía se encuentra abocada a investigar lo sucedido y según se indicó a Elonce, “supuestamente, este hombre habría tenido un inconveniente, días anteriores, con una persona que no sería familiar, por eso tenía esa lesión ”, dijo el comisario José Rodríguez, Jefe de la Comisaría 16 y agregó que, a raíz de esa herida, antes de ir a su domicilio, el hombre había recibido atención médica en el Centro de Salud Corrales.Asimismo, el comisario Rodríguez mencionó, que no había otra persona en la vivienda del hombre, al momento de ser hallado sin vida. “La puerta estaba cerrada del lado de adentro, y el único ingreso que tenía era por el frente. No hay indicios de haber sido una muerte violenta dentro del domicilio”, aclaró a Elonce.En tanto, este lunes, desde la División Homicidios, se confirmó que el resultado preliminar de la autopsia, precisó queAdemás, el personal de la División Homicidios, realizó un trabajo exhaustivo en el que pudo reconstruir las horas previas al fallecimiento del hombre de 57 años.Por tal motivo, este lunes, se procedió a la detención de un hombre de 41 años de edad, de apellido Cabrera, quien quedó alojado en la División Alcaidía de Tribunales, a disposición del Fiscal interviniente.La detención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Segundo Sombra y en el lugar, se secuestraron prendas de vestir con aparentes manchas de sangre y su celular.Según indicaron a Elonce, la detención de Cabrera se realizó de acuerdo a la información recolectada en los procedimientos e investigación realizada por personal de Homicidios. Entre los elementos, surgió que Cabrera habría mantenido una discusión con la víctima y le habría propinado un golpe de puño en el rostro, el cual fue el desencadenante de la muerte.