Hombre hallado muerto en su casa había recibido un golpe en la cabeza días antes

La policía se encuentra abocada a investigar la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de este miércoles en su vivienda de calle Rubén Zárate, entre Los Chanas y Pasaje Montiel, de la ciudad de Paraná.En diálogo con, el Comisario José Rodríguez, Jefe de la Comisaría 16, brindó algunos detalles de este nuevo y confirmó que el hombre tenía una lesión en la cabeza producto de un altercado que habría tenido con otra persona días previos.“Alrededor de las 17 cuando un móvil se encontraba de recorrida, se acercan dos mujeres, que sería la hija y ex expareja, para informar que el padre estaba fallecido en el domicilio. Los efectivos se hacen presentes y observan a una persona en el piso, se resguardó la escena y se dio intervención al fiscal y al médico de policía”, relató.Sobre el estado del cadáver, Rodríguez dio cuenta que “a primera instancia se veía un golpe en la cabeza, pero no era reciente, era un golpe viejo. Ahora se debe establecer la circunstancia. Supuestamente y por la investigación que se está realizando, este hombre habría tenido algún inconveniente días anteriores, con una persona que no sería familiar, por eso tenía esa lesión”. Y recibió atención médica en el Centro de Salud Corrales.El cuerpo del hombre, cuya identidad aún no se ha informado de manera oficial, se encuentra en la morgue de Oro Verde para la correspondiente autopsia, la cual develará la causa del deceso.Rodríguez mencionó que no había otra persona en la vivienda del hombre al momento de ser hallado sin vida. “La puerta estaba cerrada del lado de adentro, y el único ingreso que tenía era por el frente. No hay indicios de haber sido una muerte violenta dentro del domicilio”, aclaró.Sobre los últimos movimientos de la víctima, el Comisario mencionó que “vecinos lo habían visto el lunes sacar la basura y el domingo estuvo con un compañero de trabajo. Sus familiares intentaron comunicarse con él y ante la imposibilidad fueron hasta el domicilio y lo encontraron sin vida”.Finalmente, Rodríguez afirmó que dentro del “domicilio no había nada revuelto ni signos de robo y el celular fue secuestrado”. En la zona hay cámaras pero las imágenes no quedan grabadas y se buscan otros registros cercanos.