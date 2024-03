Rechazaron prisión preventiva para curandero acusado de abuso sexual

Policiales Joven que denunció a curandero en Concordia recibió una amenaza en su casa

Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal, Francisco Paoli, contó a Concordia Policiales el estado actual de la causa contra el parapsicólogo que ejercía como ‘curandero’ o ‘sanador’ en una clínica ubicada sobre calles Las Heras y Sarmiento de Concordia.“La causa fue remitida a juicio el 21 de febrero de este año, es decir, la etapa probatoria se terminó. Ya la Fiscalía, junto con las víctimas y los peritos del equipo técnico Interdisciplinario del Poder Judicial, hicieron las pruebas pertinentes y de esa manera terminó la etapa probatoria”, indicó el fiscal. Subrayando que “eso quiero dejar aclarado para que conste que la fiscalía ya no solo terminó su trabajo, sino que está esperando la fecha de audiencia de remisión a juicio desde el 21 de febrero”.A su vez, detalló que el imputado “tiene medidas de prohibición que están vigentes de acercamiento con las víctimas, no puede perturbarlas y molestarlas por ningún tipo de medio”, tampoco “puede ir a otros domicilios donde anteriormente él realizaba estas supuestas tareas de sanador y en eso nosotros somos celosos de que cumpla, porque en el caso de que no lo haga, obviamente, pediremos la prisión preventiva efectiva”.