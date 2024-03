Joven que denunció a curandero en Concordia recibió una amenaza en su casa

Causa

Preventiva

Aldana Pesis, la joven concordiense que denunció por abuso al supuesto "sanador" de calle Las Heras en la ciudad de Concordia, contó que se enteró del hecho cuando salió "a sacar la basura y me encontré con un vecino que me dice que habían dejado un papel para mí, con mi nombre".Según explicó, fue algo que "me llamó la atención, porque si fuera algo normal me tocarían el timbre; agarro el papel con miedo y era un sobrecito con letras rojas que decía Aldana Pesis".Al abrirlo, la joven contó que se encontró "como una intimidación más que una amenaza, que me están diciendo sabemos dónde vivís, decía dejá de mentir, y otras cosas".Luego de recibir la amenaza, "llamé a la abogada, me contacté con el fiscal, realicé la denuncia correspondiente y se consiguieron las imágenes de cámaras de seguridad". De allí surge la sospecha hacia "dos mujeres que vienen juntas, una entra, la otra sigue y aparentemente dejan algo".Según detalló, la denuncia se realizó en la misma noche del día que ocurrió el hecho, "mientras que la escena ocurrió aproximadamente a las 17:20".La joven agregó que "es un papel impreso con letras de computadora, que está mal escrito", lo cual señala la víctima, son errores de ortografías puestos "a propósito".Aldana subrayó que lo más grave del hecho, "es que llegaron a la puerta de mi casa, yo soy mamá, tengo una familia a mi familia trato de protegerlos, pero todo esto es una situación donde hay cosas que me exceden".Por último, Aldana recordó que, justamente para prevenir este tipo de situaciones, "yo pido que a él se le dé una prisión preventiva; por mi seguridad más que nada".En ese sentido, se preguntó, "si esto me pasa a la puerta de mi casa, ¿qué es lo que me va a pasar cuando yo esté en la calle?"Con respecto a la marcha de la causa, la joven recordó que - actualmente - "se mandaron los papeles para pedir la fecha del inicio del juicio y estamos a la espera de eso".