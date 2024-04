López Murphy apoyará la Ley Bases para que "el país salga de la recesión"

Ricardo López Murphy afirma que la caída de la inflación "se notará a fin de año"

Política Comienza este lunes el tratamiento de la nueva Ley Bases en Diputados

López Murphy habló sobre el plan económico de Javier Milei y tuvo coincidencias con Cristina Kirchner

. Lo vamos a hacer, en muchos casos como el mío, criticando duramente las medidas", lanzó López Murphy en declaraciones radiales.El exministro de Economía de la Alianza manifestó que si el Ejecutivo no obtiene el apoyo del Congreso “será difícil que el país salga de la recesión”.Mañana lunes, la Cámara de Diputados iniciará el debate general de la nueva ley de Bases y Puntos de Partida, que logró dictamen de mayoría en comisión el jueves pasado. Se espera una maratónica sesión y el oficialismo se apresta a que el megaproyecto sea aprobado.En referencia a la inflación, que viene en baja, según publica cada mes el INDEC, López Murphy, reconocido economista, sostuvo que su caída se notará mayormente a fin de año. Sin embargo, dejó en claro que ve en el corto plazo una recuperación económica."Eso requiere de otras condiciones", subrayó López Murphy, quien fuera calificado como traidor por parte del núcleo duro de La Libertad Avanza."Yo creo que es bueno tener inflación baja, pero hay que aumentar la productividad, la inversión y el empleo para que la gente tenga más posibilidades de gastar", reflexionó.En esa línea, continuó: "Es vital que la Argentina recupere el crecimiento y eso solo lo va a lograr con más exportaciones, más inversión y más empleo privado".Por último, el diputado coincidió con una parte del análisis realizado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien señaló que el gobierno logró el superávit postergando pagos. “Hay postergación de pagos, hay jubilaciones extraordinariamente deprimidas y recorte de gastos. Hay de las tres cosas”, señaló.“El pago de los subsidios a las empresas eléctricas se va a pagar con bonos y se registrará en ese caso el déficit correspondiente. A eso se refiere la ex presidenta", continuó y remarcó que "eso es verdad, hay ese tipo de problema”.Por ese motivo pidió al Gobierno que cumpla con la ley y envíe un Presupuesto al Congreso para aclarar cuál es el esquema de gastos previsto. “Creo que la mejor forma de resolverlo es cumplir con la Constitución. En el Presupuesto no se pueden esconder los pagos o postergarlos. El gobierno lo tiene que mostrar todo junto y ahí vamos a ver con claridad de qué se trata la política oficial. En este primer trimestre, el equilibrio fue con postergación de pago, licuación de jubilaciones y con recorte de gasto", afirmó.