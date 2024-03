Video: ex empleado forcejeó con panadera y le sustrajo $800.000 en Paraná

Acusado por violento

Detuvieron a un hombre de 24 años y a dos mujeres de 18 por el robo de dinero a una panadera, tras un forcejeo y discusión; el hecho ocurrió pasadas las 17 de este Viernes Santo en una panadería ubicada en la esquina de avenida Montiel y calle J. López, en Paraná.La panadera víctima del robo y las agresiones ase mostró “marcada, dolida y con miedo a salir a la calle” porque, según confesó, no sabe cómo esta persona puede llegar a reaccionar si llegaran a cruzarse en la vía pública.Y continuó: “Es un ex empleado que hace poco había comenzado a hacer producción en el negocio; él estaba a prueba, pero dejó de venir, se ausentó con excusa de que tenía parte médico y nunca presentó un certificado”.“Regresó con la excusa de buscar las pertenencias que había dejado y no vi que estaba acompañado; la charla que mantuvimos fue por el reclamo de él, porque si bien se venía ausentando hacía varios días, me exigía que le pagar igual o me iba a denunciar”, explicó la mujer al confirmar que el ex empleado conocía los movimientos de la panadería. “Cuando comencé a gritar, me tapó la boca y, mientras me sujetaba, entraron las dos mujeres que se llevaron aproximadamente 800.000 pesos, que tenía para pagar las cuentas”, denunció.La panadera confesó que su mayor temor era porque su hijo, de 7 años, se encontraba en el fondo del local; según contó a, el niño ya sabe que cuando escuche a mamá gritar, tiene que esconderse. Pero al escuchar sus gritos, los vecinos la auxiliaron y llamaron a la Policía.En la oportunidad, la panadera -que por temor a represalias prefirió no mostrar su rostro- contó que la panadería tiene sus años de trayectoria en barrio San Agustín; ella, hace pocos meses, adquirió las llaves del local comercial y todavía lo está pagando.“Necesitaba a alguien que me dé una mano y al panadero lo tomé a prueba; como mano de obra trabajaba bien, pero como persona parece que es otra cosa”, lamentó la comerciante.Fuentes policiales comunicaron aque la panadera manifestó que le habían robado 800.000 pesos, pero en la requisa personal a una de las mujeres se hallaron 12.000 pesos, los que tenía ocultos entre sus partes íntimas.Según pudo confirmar, este sujeto cuenta con antecedentes por violencia de género. “Él había tenido una situación por la que se había peleado con su pareja; por lo cual, de modo transitorio y para que no durmiera en la calle, se quedaba en el local hasta que consiguiera un lugar”, explicó la entrevistada. De hecho, mencionó que ella misma había ayudado a cuidar del hijo de su ahora ex empleado y atacante.