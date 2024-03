Discusión, forcejeo y robo en panadería: detuvieron a un hombre y dos mujeres

??Confuso e insólito hecho: discusión, violencia de género y robo,



??La policía de Entre Ríos investiga un confuso e insólito hecho ocurrido en la tarde de este viernes santo en Paraná.



??El hecho ocurrió pasadas las 17 horas en la esquina de avenida Montiel y J. López, en una panadería que está ubicada en dicho lugar. Por motivos que se tratan de establecer, la policía llegó alertada a este lugar por un hecho donde se generó confusión en un primer momento.



??Una mujer propietaria de la panadería había denunciado violencia de género y robo. Ante esta situación, los efectivos policiales llegaron al lugar y la dueña de la panadería, aportando las cámaras de seguridad de dicho local, denunció que un ex empleado la había golpeado y dos mujeres, las cuales lo acompañaban al sujeto, habrían ingresado hacia el sector de cajas y le habrían robado una suma importante de dinero, cerca de 800.000 pesos.



?‍??La policía, con las descripciones de los tres, las dos femeninas y el sujeto, comenzaron a buscar en la zona, localizando a los tres en una plaza ubicada a 100 metros de la panadería.



??Lo insólito del hecho es que un llamado ingresó 911, solicitando la presencia policial. Ese llamado habría sido la del sujeto señalado como agresor de la propietaria de la panadería.



?Por disposición de la fiscalía en turno, se dispuso la detención del masculino y las dos mujeres. La policía investiga el hecho, tratando de llegar a las conclusiones de lo que verdaderamente ocurrió en el lugar. Las femeninas de 18 y19 años quedaron grabadas en la cámara de seguridad cuando sacaron el dinero en efectivo, mientras que el ex empleado quedó grabado cuando golpeaba y maltrataba a su ex jefa. Intervino personal de comisaría novena, dirección criminalística y comisarías de la zona. Los tres detenidos quedarán alojados en la alcaldía de tribunales, por disposición de la justicia. La policía continúa investigando el hecho.