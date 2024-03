Parricidio en Paraná: autopsia reveló que padre recibió nueve puñaladas

Los motivos de la decisión judicial

. Incluso hasta hubo huesos fracturados, según pudo dar a conocerAdemás de ello, hay una causa vigente en la Justicia donde se había solicitado peritar el teléfono celular tanto de la víctima como del asesino. Sin embargo,Esto significó motivo suficiente para la abogada defensora Romina Cian. En ese sentido, la jueza Elisa Zilli le dio la razón a la defensora y solo se podrá analizar el contenido del teléfono de la víctima del homicidio.Marcos Rodríguez Allende exhibió los motivos por los cuales se dieron esta negativa a peritar el teléfono celular. “Un fiscal que ordene secuestrar el secuestro de ese celular o una computadora que el juez de Garantías se lo puede otorgar o que surjan de un delito en flagrancia y que los funcionarios policiales determinado material, el fiscal por propia mano no puede abrir ese celular u observar el contenido que tiene ese celular o de una computadora. Esto nace del principio del límite del derecho a la intimidad. Es un límite no solo constitucionalmente, sino dentro de nuestro derecho procesal penal”, comenzó explicando en Códigos.Posteriormente, fundamentó: “Hay ciertos límites que posee la Fiscalía y la defensa en este juego de producir pruebas porque se ordena constitucionalmente. Contra ese obstáculo del derecho a la intimidad, tampoco es absoluto. Ningún derecho constitucional es absoluto. Hay derechos que colisionan como el investigar. Se produce un delito y el fiscal tiene el deber de investigar ese homicidio. Sobre ese límite,El asesino antes de autolesionarse llegó a dar aviso a los vecinos de la casa de que su padre había sido asesinado y confesó el crimen. El dueño de la casa reveló: “Habíamos apagado la televisión para dormir y escucho que me llaman como tres veces. Cuando nos asomamos, (el asesino) me dice ‘maté a mi papá, me volvió loco’ y tiró el cuchillo”. La pareja, por otro lado, señaló: “No sé qué pasó. Estamos shockeados”.