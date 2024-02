Video complica a joven que arrastró a su novia en la camioneta y la dejó en coma

“Tres oportunidades”, cuenta Ricardo Hugo Ruiz (57) desde la habitación 229 del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), del barrio porteño de Recoleta. Está esperando, como hace 54 días, que su hija Tatiana despierte. Si bien ha mejorado, su estado es crítico y no ha recuperado la conciencia desde la madrugada brutal.

"Tuvo tres oportunidades. En cualquiera de esos momentos hubiera terminado la discusión y esto no pasaba. Pero él la vio, la vio y la escuchó. Y aceleró. Nosotros queremos que el pague por lo que hizo", dice Ricardo a Clarín. La primera noche que Lucas Feijoo (27) pasó en la comisaría, Ricardo le llevó una gaseosa."Yo le creía. Siempre pensé que no la había visto, que podía ser un accidente. Pero estos videos cambian todo", insiste.Las imágenes de las cámaras de seguridad que, después de la feria judicial, se incorporaron al expediente que lleva el fiscal Ezequiel Gradella, de la Unidad de Flagrancia Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, son para Ricardo una "prueba clave"."Le golpea el vidrio, se ve que estaban discutiendo desde antes. En su momento yo pensé: como 'Tati' es chiquita y la camioneta es muy alta, no la vio. Pero sí, la vio perfectamente. Se ve que estaban discutiendo, se ve que ella le golpea el vidrio y le pide que abra la puerta y que él acelera sin preocuparse por ella", describe.En las imágenes se ve el episodio de violencia que Feijoo protagonizó. Todo había empezado en un festejo de cumpleaños en la casa de los suegros de Tatiana, en Versalles. Juntos regresaron en la camioneta, una Ford Ranger, ella quería volver a su casa de Flores. Él, que había "consumido mucho alcohol y tenía el registro de conducir vencido", quería continuar la noche en otra casa cerca de Yerbal al 2600.Las tres oportunidades que enumera Ricardo empiezan ahí: en la casa de sus suegros estuvo junto a Gabriela Fernández (54), y su otra hija Camila (28). Camila se ofreció a llevarla de regreso a su casa para que Lucas siguiera con la salida, pero Tatiana se negó. Decidió irse con su novio.El posteo para Tatiana Belén Ruiz (30) que hizo Lucas Marcos Feijoo (27), ahora detenido por "tentativa de femicidio" en Flores.El posteo para Tatiana Belén Ruiz (30) que hizo Lucas Marcos Feijoo (27), ahora detenido por "tentativa de femicidio" en Flores.La segunda parada fue el departamento de Tatiana, en el que convivía con su novio hacía más de un año. Las cámaras los detectaron estacionados en este punto, se presume que discutiendo, pero no bajaron.Y el tercer punto fue la esquina de Yerbal y Bolivia, donde Lucas Feijoo detiene la marcha y deja a Tatiana adentro del vehículo."Te quedó el vidrio bajo", le grita la joven mientras él se va e intenta activar la alarma con ella adentro. Gritan, se pelean en la calle. Él regresa y se mete adentro de la Ford. Ella lo sigue e intenta abrir pero él traba la puerta. "Abrime la puerta", le repite dos veces y golpea el vidrio haciendo sonar los anillos. Él la ignora y acelera. Ella corre enganchada de la manija unos metros hasta que él acelera y la hace volar.Tatiana nunca se despertó desde esa madrugada. Y un segundo video muestra que dos testigos presenciaron toda la escena y se fueron. No la ayudaron de ninguna manera. Un tercero cruzó la calle y le robó el celular a la joven, que trabajaba junto a su papá en la inmobiliaria de la familia.Unos vecinos la encontraron y llamaron a la ambulancia. Estuvo sola alrededor de 7 minutos, inconsciente. Pasaron cuatro autos que también la vieron tirada. Algunos llamaron a la ambulancia, que tardó 20 minutos en llegar y asistirla."Yo no sé qué daños le va a provocar todo esto. Ahora Tatiana tiene una infección por la operación en el codo y está con antibióticos. Nos dijeron que la podríamos trasladar a otro lugar para empezar la rehabilitación, pero no sé si ahora podrá. Tiene una traqueotomía, a veces conecta la mirada, pero otras no", describe Ricardo que se esperanza y pide "que vuelva a ser la chica activa que era". Pero sabe que el camino será "largo".Lucas está detenido y con prisión domiciliaria acusado de "lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente" por decisión del juez Rodolfo Ariza. El fiscal había pedido "tentativa de femicidio doloso", pero el juez consideró que no hubo "intención de matar" y le otorgó el beneficio.Con estos nuevos videos incorporados al expediente, la familia de Tatiana espera que puedan agravar la acusación.Ricardo espera que su hija mejore con paciencia y amor. Pero también, un poco de justicia: "Él está en su casa, debe estar mal, no digo que no. Está con sus padres, con su familia. Pero Tatiana está acá, internada. No se puede mover por una decisión de Lucas. Tuvo tres oportunidades de parar y no lo hizo. Yo lo que pido es que él pague por lo que hizo, nada más". Fuente: (Clarín)