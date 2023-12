“La que banca mis ataques de locura”:el posteo de joven que atropelló a su novia

Policiales Una joven está grave tras ser arrastrada por su pareja con una camioneta

Mientras Tatiana Ruiz lucha por su vida luego de que su novio la atropellara con su camioneta en Flores, avanza la investigación caratulada como intento de femicidio. En las últimas horas, las autoridades sumaron información relevante para esclarecer los hechos, como el video del momento en el que ocurrió todo.En ese sentido, se conoció el último posteo que hizo en redes sociales el acusado, identificado como Lucas Feijoo, junto a su pareja.“La persona que me banca todos los días con mis ataques de locura y cambios de humor”, escribió el joven de 27 años, acompañado de una foto en Playa del Carmen. Y continuó: “Gracias por bancarme día a día, te amo y gracias”.Se trata de la única imagen que la pareja tiene juntos y data de un año, ya que Feijoo solía subir mucho contenido de sus autos. En tanto, la víctima está internada desde el sábado a la noche, luego de ser arrastrada por la camioneta Ford Ranger que conducía el empresario.Lucas Martín Feijoo está acusado de haber atropellado a su novia el sábado por la noche después de una discusión cuando volvían de festejar un cumpleaños.Es un fanático de los autos: por eso, decidió emprender su negocio en el rubro desde diferentes perspectivas. Por un lado, instala y vende equipos de audio para vehículos; también comercializa filtros y autopartes.Sus redes sociales muestran su pasión por los rodados, ya que gran parte de sus publicaciones están relacionadas a sus autos. Además, solía correr picadas con sus amigos.El caso, que se conoció en las últimas horas, ocurrió durante la madrugada del sábado en el cruce de las calles Yerbal y Bolivia. Hasta ese lugar se acercó un patrullero de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad después de un llamado al 911 que advertía sobre una mujer desvanecida en la calle.Según indicó una fuente cercana a la causa a Télam, la víctima no respondía a los estímulos y presentaba heridas en sus rodillas. No estaba sola. Junto a ella se encontraban su hermana y su novio, quien contó que había discutido con ella cuando volvían de festejar el cumpleaños de la joven a bordo de su camioneta.De acuerdo a su relato, en medio de la pelea él le pidió que se bajara del vehículo y siguió su marcha, pero, después de alejarse algunos metros, se dio cuenta de que su pareja se había olvidado la cartera y dio marcha atrás para volver al lugar. Recién entonces, afirmó, la vio tirada en el piso.El informe de los médicos detalló que la víctima tenía fracturadas la cadera y el codo, y tenía un hematoma subdural, un neumotórax izquierdo y politraumatismos graves.En tanto, el novio de la mujer fue sometido a un test de alcoholemia, el cual dio positivo. Ante esa situación, el fiscal de la Unidad de Flagrancia Oeste, Ezequiel Gradella, ordenó su detención mientras espera el resultado de una serie de pericias para reconstruir lo ocurrido y no descarta un posible intento de femicidio. (Todo Noticias)