Caso Berenice: “Hay una punta que no se está investigando”, afirmó abogado

Una “punta que no se profundiza”

De acuerdo a la última información, la víctima “El abogado defensor de ZEB, la detenida en la UP 6, Agustín Greco, planteó dudas “” y las resoluciones del Ministerio Público Fiscal.En una primera instancia, sostuvo que “es excesivo el tiempo de detención en la cárcel. Segundo no se tuvieron en cuenta medidas intermedias como una prisión domiciliaria, ya que la detenida es madre de una criatura, pero además, no estaba en riesgo la propia investigación y no había peligro de fuga”.Asimismo, mencionó que este miércoles analizará con su defendida los pasos a seguir, y ver si apela o no la preventiva en la cárcel. “Mi defendida dijo varias veces que es inocente, que no hizo nada de lo que se le endosa, pero además, jamás hubiera entregado a su amiga, que era como su hermana”, consignó a Uno.El abogado dio a conocer que faltan investigar otros datos por parte de la fiscalía. “Como ser, que está en el expediente con el aporte de un testigo, que Berenice salió de la casa de Castañeda, entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada.”.y los encuentros nocturnos entre personas”.En tanto, el abogado sostuvo que “desde mi punto de vista, mi defendida no tiene nada que ver con todo lo que se dice” y sentenció ante Radio La Voz que “nadie está investigando como del hospital se pudo escapar esta chica. Mas cuando el medico se dice que fue abusada”.Al ser consultado por el supuesto rol del panadero que habría buscado a la joven en un auto, precisó que “”.