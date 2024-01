Crimen de Berenice: familiares exigen cadena perpetua para los detenidos

Policiales Autopsia estableció la causa de muerte de Berenice y dejó planteadas dudas

Días atrás, Berenice Gonzálvez fue hallada descompensada en la vía pública en la ciudad de Victoria. Son dos personas los detenidos por el hecho. Al respecto, en horas de la tarde de este lunes, los fiscales Gamal Taleb e Iván Yedro brindaron una conferencia de prensa tras la audiencia judicial.En ese sentido, la abuela de la víctima dialogó con, quien manifestó queAcerca de la joven detenida, sostuvo: “Eran amigas, habían tenido pequeñas discusiones como sucede con todos los chicos. Hacía cuatro o cinco días que no se hablaban, donde esta joven la llamaba por teléfono para encontrarse y ella le decía que no, pero tanto le insistió que aceptó juntarse, la cual la llevó a una guarida de lobos”.En cuanto a Castañeda (la otra persona detenida), contó: “Después de esta preventiva, que tenga cadena perpetua tanto él como ella”.Además, agregó: “Las penas tendrían que ser un poco más altas por la privación ilegítima de la libertad, porque mi sobrina varias veces se escapó”.Asimismo, se refirió a la joven detenida: “También le cabría varias figuras más porque el fiscal habló sobre la facilitación de una mujer a otra. Hay que ver si tuvo participación en el caso y si ayudó o no. Tendrían que fijarse un poco más en esa cuestión”.