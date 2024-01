Le robaron toda la luminaria al Club de Baja Grande: “Nos quedamos sin nada”

"Amigos de lo ajeno" ingresaron al Club de Baja Grande durante el fin de semana, y sustrajeron la térmica que suministra luz a todo el predio. Además, se llevaron todos los motores de las luminarias y los cables de la conexión eléctrica, dejando al club en completa oscuridad y desamparando a cientos de jóvenes deportistas que utilizan las instalaciones para sus entrenamientos.Uno de los referentes del club, Amaró, expresó su preocupación al hablar con Elonce: "Esta situación nos preocupa mucho, sobre todo por los chicos que vienen a entrenar. Aunque no estamos en temporada, en febrero cuando se retoman los entrenamientos se va a complicar porque no tenemos luminaria, ¡se robaron todo!".Asimismo, comentó: "Es indignante el actuar de la policía, específicamente de la comisaría Nº 11. Estamos a una cuadra de este desacatamiento policial y no tenemos respuestas. Nos dicen que no tienen móviles y no se acercan a ver qué es lo que pasa".Una de las entrenadoras y referente de la institución agregó:. Los chicos pagan solo una cuota de $250, que no es suficiente para mantener lo poco que tenemos para entrenar". La institución alberga a nueve categorías de futsal, con casi 300 jóvenes utilizando las instalaciones, además de ofrecer la disciplina de vóley.

, concluyó la entrenadora.