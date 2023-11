Retomaron la búsqueda de joven desaparecido en el río Paraná

, el joven que desapareció de la superficie del río Paraná en la zona de Bajada Grande de la capital entrerriana en horas de la tarde del lunes. Según comentaron a, los rastrillajes se enfocan en la zona de la playa y el muelle.El chico, se encontraba con un grupo de amigos en una zona prohibida para ingresar al agua y se habría arrojado desde el muelle de una arenera, ubicada río arriba de los puestos de los pescadores.Cristian Duré, padre del joven, confirmó a Elonce que su hijo “se sabía mantener a flote, pero no sabía nadar”.Fuentes policiales de la Comisaría 11º, confirmaron aque Emiliano Alex Duré Larrosa de 20 años de edad, se habría arrojado al agua desde el muelle de la arenera que está en la costa, una zona privada y en la que no está permitido el ingreso al agua. Además, afirmaron que el joven se domicilia en el barrio Bajada Grande, pero se “confiaron porque conocían el lugar y pensaron que no iba a pasar nada”.El comisario Roberto Rodríguez, jefe de la Comisaría 11º, señaló aque el hecho “ocurrió en calle Bicho Fadil al final cuando un grupo de chicos se refrescaba en el río Paraná”.Por otra parte, el comisario Rodríguez recomendó no ingresar al río. “El río está crecido y la correntada es muy fuerte. Todos los días tenemos llamados de personas que ingresan al agua en la zona de los miradores, donde está prohibido entrar a bañarse. El río está muy peligroso con la creciente”, señaló a Elonce.