Bajada Grande: buscan con embarcaciones a joven que nadaba en el río Paraná

Un joven de 20 años de edad, que se encontraba nadando con amigos en la zona de Bajada Grande,El chico, identificado como Emiliano Alex De la Rosa, se encontraba con un grupo de amigos en una zona prohibida para ingresar al agua yAl momento de tener dificultades para “hacer pie”, uno de los amigos se acercó para auxiliarlo, pero no pudo ayudarlo.Además, relataron que otro conocido del chico, intentó ayudarlo con en una canoa, pero “se les resbaló de las manos y ya no volvió a verse en la superficie”, indicaron.Fuentes policiales indicaron que Emiliano Alex De la Rosa (20), se habría arrojado al agua desde el muelle de la arenera que está en la costa, una zona privada y en la que no está permitido el ingreso al agua. Además, afirmaron que el joven no sabía nadar, pero se “confiaron porque conocían el lugar y pensaron que no iba a pasar nada”.