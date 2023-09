Crimen de Barrientos: las fotos de los sujetos que tienen pedidos de captura

Investigación

Video: Crimen de Petaco Barrientos: las primeras imágenes del escape de los sicarios

. Varios hombres encapuchados y fuertemente armados, irrumpieron en su casa del barrio “Los Cardales”, ubicado en la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante), y lo acribillaron a disparos en el interior de la vivienda., ya que se encontraba a meses de finalizar la sentencia de 11 años, que se le había impuesto por el doble homicidio de Matías Giménez y Maximiliano Godoy, ocurrido en noviembre de 2012, en barrio Paraná XX de la capital entrerriana.Llamativamente, esa salida tuvo al menos, un par de cambios de horario, sin embargo, los sicarios, contaban con el dato preciso sobre la hora en la que Barrientos , ya se encontraba en su casa., ya que se trataba de ocho sujetos, con armas automáticas importadas y chalecos antibala. Los sicarios asesinaron a Barrientos con disparos en la cabeza y en el cuerpo., luego de abandonar la camioneta en la que se trasladaban, la cual, fue hallada abandonada en la zona de la localidad costera Puerto Alvear. La camioneta estaba a poco más de un kilómetro del río, por donde se presume, que los sicarios escaparon Ahora, surgió una pista que en una de las investigaciones de crimen organizado más compleja que hay en la provincia. Aparentemente,que, en la tarde del 18 de febrero, irrumpieron en una vivienda de Colonia Ensayo y terminaron con la vida de Gustavo Andrés Barrientos., son los dos hombres que habrían sido identificados y que según fuentes que publicaron los datos,Son los primeros dos nombres que surgieron en la compleja investigación por el crimen y según indicaron las fuentes que dialogaron con, con características sin precedentes en la provincia.Diego Germán Costa y Juan Sebastián Gomila Bordiga fueron los dos hombres buscados en los múltiples allanamientos realizados el viernes 8 de septiembre. Están ocultos en algún lugar y se mueven con la seguridad que les pueden brindar de sus contactos en las fuerzas de seguridad, según afirmaLos investigadores de la División Homicidios y el fiscal de Diamante Gilberto Robledo llegaron a ellos luego de tres meses de análisis de información y de vigilancia en los domicilios que suelen frecuentar, enCabe recordar que, hace dos semanas, el personal de la División Homicidios de la Policía entrerriana, junto a sus pares de la Agencia de Investigación Criminal de la fuerza santafesina , cumplieron los mandamientos del fiscal, Gilberto Robledo, de Diamante y realizaron nuevos allanamientos.Esta vez, se concretaronde Moreno y en la zona de José C. Paz (provincia de Buenos Aires).En los procedimientos realizados en las últimas horas, “, por las áreas específicas de la Dirección Criminalística e Inteligencia Criminal”, señalaron desde la División Homicidios.Por otra parte, se realizó la “identificación de 10 personas, de”, señalaron desde Homicidios y explicaron que “quedan pendientes, quienes no se encontraban en los domicilios allanados, al momento de efectivizar los procedimientos”, se comunicó.En los allanamientos,Ahora la investigación tiene dos carriles: uno es encontrar a los prófugos; otro es identificar a los restantes integrantes de la banda de sicarios., como cada paso con pie de plomo que dan los investigadores, indicóEn junio surgió otra pista: los análisis de las evidencias levantadas por Criminalística y los datos surgidos de pericias a celulares, cruzados con la información aportada por cámaras y testigos, ciñeron las sospechas sobre dos hombres con la suficiente certeza para sostener que participaron del ataque homicida contra Barrientos.Así llegaron a, pero se trata de personas que pueden acceder a recursos para financiar no sólo la logística, para mantenerse ocultos sino también, con posibilidades y contactos para emigrar a países limítrofes.