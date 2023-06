Crimen de Cecilia: el fiscal apunta a la suegra y habló del rol de los imputados

El fiscal chaqueño Jorge Cáceres Olivera, quien investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski (28), dijo hoy que la principal hipótesis es que la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia fue asesinada en el marco de una "discusión económica" con su suegra, la exprecandidata a intendenta Marcela Acuña, a quien "se le fue de las manos", mientras que el resto de los acusados detenidos "colaboraron activamente" con ella.Para Cáceres Olivera, los imputados -en total siete- "armaron toda la situación previa"."Creo que la citan a Cecilia para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, a raíz de no llegar al acuerdo, le dan muerte", agregó el representante del Ministerio Público Fiscal, en referencia al femicidio.Consultado sobre si Acuña pudo ser la autora intelectual del asesinato, Cáceres Olivera dijo "algo así", aunque aclaró que en la causa tiene a los imputados como "coautores"."Es la segunda vez que presta declaración como imputado. Ayer declaró dos horas y brindó mayores pormenores de lo que pasó entre el viernes 2 (de junio) y el domingo. La información que brinda aporta nuevos actores a esta investigación y estamos tratando de corroborarla", manifestó.Tras aclarar que Melgarejo, por ser imputado, no está obligado a decir la verdad, Cáceres Olivera dijo que la investigación llevada adelante se basa también en "elementos probatorios incorporados al expediente" que pueden o no ser reforzados por las declaraciones."Lo que pudo haber brindado son datos para poder individualizar a más personas que sabemos que estuvieron", enfatizó el fiscal.Finalmente, dijo que se trabaja con personal de investigaciones complejas "para tratar de determinar con exactitud los movimientos de estas personas ese fin de semana desde ese viernes hasta domingo y lunes, inclusive"."Estamos realizando triangulaciones para tener la certeza de dónde pueden haberse descartado de toda la evidencia de la causa para, con esa información, poder solicitar nuevos rastrillajes y allanamientos", concluyó. Fuente: (Télam)