Femicidio de Cecilia: divorcio, motivaciones económicas y dos nuevos sospechosos

(28), desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia, hecho por el que ya se encuentran detenidos su esposo, sus suegros y otras cuatro personas.La búsqueda de los nuevos sospechosos fue encomendada por el Equipo Fiscal Especial (EFE) que interviene en el caso a la policía chaqueña, que procuraba localizarlos en los sitios que solían frecuentar; de no ser localizados, se solicitarán sus capturas al juez de Garantías Héctor Sandoval.Las fuentes informaron que con el correr de la investigación se fue sumando evidencia que orienta la pesquisa a un crimen con motivaciones económicas, vinculado al trámite de divorcio entre Cecilia y su pareja, el detenido César Sena.Por el hecho se imputa además de a su marido; a los padres de éste, los referentes sociales chaqueños Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y a otras cuatro personas que conformaban su círculo de colaboradores.Aún los vocerosEn tanto, para hoy y mañana se prevén nuevos rastrillajes en busca de rastros de Cecilia en distintas zonas cercanas a la capital provincial.Para ello, los investigadores están triangulando un área que incluye las localidades de Fontana y Puerto Tirol, detallaron las fuentes.También para hoy, el EFE, integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, tiene previsto recibir entre tres y cuatro testimonios para incorporar al expediente, aunque no está prevista por el momento la declaración ingadagatoria de alguno de los imputados.Anoche, ay uno de los siete detenidos en la causa, Gustavo Melgarejo, quien dijo que a Cecilia la llevaron a ese lugar, informaron fuentes judiciales.de Strzyzowski, aseguró que la joven estuvo secuestrada dos días y que César Sena, el marido de la víctima, "manejaba todo"."Si la información que nos brinda coincide con los datos que nosotros estamos manejando, va a motivar nuevos allanamientos", aseguró anoche el fiscal Cáceres Olivera.El funcionario judicial añadió en declaraciones a Telefé que "lo que brindó (el acusado) debe ser corroborado con las pruebas" que están incorporadas al expediente, o sea habrá que "cotejar especialmente con la información digital, lo que tiene que ver con las antenas de los celulares de las personas involucradas en este hecho".Tras ser subido por policías a una camioneta blanca, Melgarejo se retiró sin responderle a la prensa y fue trasladado nuevamente a la comisaría 3ra. donde están todos los varones detenidos por el caso.El casero declaró por segunda vez en la causa, ya que el martes último dijo que había visto con vida a Cecilia, amordazada en la cabina de una camioneta, en la zona de Puerto Tirol, lo cual derivó en una serie de allanamientos.Durante esos procedimientos, los pesquisas secuestraron las prendas de vestir con las que Gustavo Obregón, otro de los acusados, habría llegado el viernes 2 de junio al domicilio de Emerenciano Sena, último lugar en el que fue vista con vida Cecilia.De esta manera, los investigadores analizaban la posibilidad de iniciar nuevos operativos tras la ampliación de la indagatoria.Sobre el móvil del femicidio, el fiscal dijo que una de las hipótesis es que haya habido "problemas por diferencias de un acuerdo económico"."Tengo entendido que esto deviene de un requerimiento por parte de (Marcela) Acuña contra Cecilia para que firme un divorcio del matrimonio que había contraído con César (Sena) y creo que, en ese intercambio de palabras, en esas discusiones al no llegar a un acuerdo entre ellas, deciden darle muerte", resaltó.La joven fue vista por última vez el 1 de junio, luego de decirle a su hermana que viajaría junto a Sena a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque había conseguido un trabajo. (Télam)