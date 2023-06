Búsqueda de Cecilia: creen que “descartaron su cuerpo para hacerlo desaparecer”

Policiales La hipótesis que cobra fuerza por desaparición de joven en Chaco

La abogada de la familia de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida el 1° de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, afirmó hoy que la fiscalía que investiga el presunto femicidio cree que "no está con vida", por lo que "están buscando un cuerpo"."Hasta el lunes era una desaparición de persona y el martes, después de los allanamientos y de las pruebas que presentamos, pasó a femicidio. Está acreditado, porque lo dijo el fiscal, que ella no está con vida, que están buscando un cuerpo", dijo Karina Gómez, abogada de la familia de Cecilia y tía de la joven desaparecida."Es una hipótesis periodística pero no es un disparate", afirmó Gómez.La mujer dijo que, como tía de Cecilia, tanto ella como su familia hicieron "el duelo" ante la posible muerte de la joven.