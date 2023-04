Abuso y acoso en regimiento: abogado solicita análisis con perspectiva de género

La comisión de la Gendarmería, por orden de la Justicia federal, entró al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 de la ciudad de Gualeguaychú, y descubrió el calvario de una mujer con estado militar, que se animó a denunciar el acoso sexual, el abuso de autoridad y el maltrato al que fue sometida por parte de sus superiores durante cinco años. Su valentía y su voz tuvieron la suficiente fuerza como para que hoy, terminaran detenidos un sargento, señalado como el presunto autor de la agresión sexual, y el jefe del cuartel, acusado de haber mentido en sus declaraciones para ocultar el gravísimo hecho que impacta en el Ejército argentino.



Este jueves, asumió la querella el abogado Pedro Fontanetto , que trabaja junto al abogado Ángel Pierre. “El miércoles por la noche, tomamos comunicación con una de las víctimas y decidimos que nos vamos a presentar como querellantes particulares, junto a Pierre y todo el equipo del estudio. Para representar a una de las víctimas y tomar intervención en la causa”, dijo Fontaneto a Elonce.



El abogado también habló sobre el estado de salud de su defendida: “Se encuentra muy nerviosa, porque es un hecho que viene desde hace un tiempo, en el cual, no solo sufrió ataques contra su integridad sexual sino también un comportamiento denigrante por parte de la fuerza”. Ademas, el letrado agregó que “ella realizó varias denuncias internas dentro del ejército, pero nunca se le daba trascendencia, luego realizo una denuncia en la Secretaria de la Mujer, donde fue escuchada y recién ahora, con la intervención del Juzgado Federal en manos de Hernan Viri, la causa ha tomado un impulso importante al punto tal que se han realizado allanamientos y detenciones. Y en este sentido, este miércoles se le tomó indagatoria a ambos, lo cual, la detención se transformó en prisión preventiva”



Las personas que se encuentran detenidas son: “Mercado, que era el suboficial que estaba por encima de nuestra representada y quien ejerció los actos de abusos sexual contra ella y que la estuvo hostigando y amenazando durante mucho tiempo para que no lo denunciara, y luego de la denuncia, para que no avanzara”, indicó Fontanetto y sumó: “También el jefe del lugar, Candioti, no denunciado por abuso, pero si por encubrimiento y amenazas”.



Respecto a la investigación, el abogado destacó que ha sido muy buena, porque se ha instado públicamente a que luego de este avance se realicen denuncias a quienes estén en esta condición. “Tengamos en cuenta que, debemos analizar este tipo de casos con perspectiva de género, y es algo que pregonamos en las causas que tenemos de querellas de víctimas; dentro de las fuerzas son ámbitos machistas”, explicó Fontanetto.



En este sentido, el abogado dijo que “la victima me manifestó que, en muchas oportunidades cuando era acosada y abusada, realizaba la denuncia correspondiente dentro de la institución y que nunca le daban una copia”.



En cuanto a cómo continua la causa, el abogado explicó: “La detención que fue este miércoles y que hoy se convirtió en prisión preventiva, va a durar hasta que salga el auto de mérito, que en principio seria en diez días y que el juez federal tiene que resolver la situación procesal en general. Si procesa y avanza en la investigación para hipotéticamente elevarlo a juicio o si pone la causa en pausa con una falta de mérito o sobresee (que es una situación que está lejos de suceder), y además de esa situación procesal tiene que resolver si van a continuar en prisión preventiva o si les va a otorgar la libertad bajo una modificación”.



En cuanto a la calificación: “Lo que refiere a este caso es, abuso simple, que son tocamientos y el abuso gravemente ultrajante, que refiere a cuando la víctima se le resulta una cuestión denigrante o por el lapso del tiempo puede ser más perjudicial”.



En este sentido, Fontanettó asevero que “lo que analizamos en esta querella, es que habría una configuración de un agravante porque, esto se ha dado en el seno de una fuerza armada, y aprovechando del poder de una superioridad, lo cual no es menor”.



“Los hechos de abusos fueron sucediendo desde 2016 en adelante y se fueron haciendo denuncias hasta que nuestra defendía es trasladada a Campo de Mayo y luego renuncia”, indicó.



Para finaliza, comunicó: “Estamos tomando intervención con el estudio de Miguel Ángel Pierre desde Buenos Aires en este sentido y estamos trabajando en la recolección de pruebas y en el curso de la causa”.