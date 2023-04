Es entrerriano el empresario detenido por la muerte de joven que cayó al vacío

Policiales Detuvieron a un empresario por la muerte de una joven que cayó de un edificio

Había sido invitada a un departamento en el edificio para, supuestamente, participar de una fiesta privada. Un llamado al 911 alertó del hecho a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se encontró al llegar con otra mujer brasileña de 37 años, empleada de una firma dedicada a los juegos de azar. La vieron en el hall de ingreso, en estado de shock. Junto a ella se encontraba quien había realizado el llamado al 911,La Justicia no le creyó, básicamente, porque. Así, el empresario quedó detenido en una investigación a cargo del fiscal Santiago Vismara. Luego de esa detención, ocurrida ayer jueves por la tarde, la causa entró un hermetismo profundo.Francis es oriundo de Concepción del Uruguay, emparentado con los Urquiza, dueños de extensos campos donde extraen arena para Vaca Muerta pasaba sus días de ocio en CABA donde era anfitrión de "fiestas" con mujeres bonitas.En los papeles, Sáenz Valiente figura como empleado de la empresa familiar, Sáenz Valiente Hermanos, dedicada a la actividad forestal y a cultivos del agro, de la cual fue designado presidente. Hay otros negocios en su portfolio. El año pasado fue designado vicepresidente de una empresa dedicada a la extracción de arena y canto rodado que acumuló más de 7 millones en cheques sin fondo, publicóEl negocio es lucrativo, por lo menos: la arena de la empresa se vincula a la extracción por fracking. En 2019, el Gobierno de Entre Ríos autorizó a la empresa una obra de toma de agua para explotación minera en la estancia Los Monigotes, en el departamento de Colón. La propietaria de la estancia es una firma de los Sáenz Valiente. Dos años después, de acuerdo al Boletín Oficial, “Francis” se convirtió en accionista de otra empresa dedicada al negocio petrolero. En 2012, también fue designado parte del directorio de otra firma dedicada al campo.Algunos canales de televisión que cubrieron el caso insistieron con la posibilidad de que la mujer fallecida fuese una escort, una trabajadora sexual. Fuentes policiales aseguraron que, por lo pronto, esa hipótesis está descartada.“Francisco es una persona de la noche. Le gusta salir a distintos restaurantes de moda los jueves y luego invitaba mujeres a su casa. Era usual que vayan a ese departamento grupos de chicas y se quedaran a dormir. El departamento tiene muchas habitaciones y las chicas, después del after, solían quedarse ahí. Francisco ofrecía que las mujeres puedan quedarse sin problemas. Le gustaba estar rodeado de mujeres”, dijo auna persona que conoce los pormenores de su situación.Según datos que aportaron aallegados al grupo, el miércoles por la noche, cuatro amigas, entre las que estaba la víctima, se encontraron a cenar en el restaurante Gardiner de la Costanera. Entre ellas estaba también J.M.M, la mujer brasileña que fue encontrada en el hall del edificio al momento del hecho.Luego de compartir la cena, J.M.M, la mujer que falleció y una chica más fueron al bar Isabel, ubicado sobre la calle Uriarte, en pleno Palermo. Allí compartieron tragos hasta las primeras horas de la madrugada, y en un determinado momento,“La llamó, como hacía siempre, le preguntó donde y con quien estaba y las invitó a las chicas a su departamento a terminar la noche. De las tres chicas que estaban en el bar hubo una que no quiso ir. Por lo tanto, las que fueron son la médica J.M.M y M, la que luego se convertiría en la víctima”, explica una fuente del caso.¿Entonces fueron sólo dos mujeres esa noche al departamento? “No. En el camino se sumó una tercera mujer que no había estado ni en Gardiner ni en Isabel”, por lo tanto,”, explica la misma fuente.Por lo que se investiga, ya en el plano netamente judicial en una causa a cargo del fiscal Santiago Vismara, la mujer que se sumó a último momento decidió irse al amanecer.A las 9.15, Emily perdió la vida. “Sáenz Valiente y la testigo brasileña abonaron la teoría de que la chica había tenido una especie de brote y que decidió saltar. Sin embargo, hay cosas que no cierran. Lo principal, los rasguños que tiene en su cuerpo el empresario”, explica una fuente judicial.La Justicia todavía intenta determinar quien es la tercera mujer que se fue algunas horas antes del hecho.Sáenz Valiente -que no registra causas previas en el fuero de instrucción porteño- todavía no fue indagado por el juez del caso. Se encuentra representado por un abogado particular que ya tomó contacto con el expediente.